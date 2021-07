Καιρός

Καιρός: σφοδρός καύσωνας σε όλη τη χώρα το Σάββατο

Προ των πυλών το πιο καυτό Σαββατοκύριακο των τελευταίων ετών. Το θερμόμετρο θα παραμείνει ψηλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αίθριος και πολύ ζεστός θα είναι ο καιρός το Σάββατο σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βορειοδυτικοί τοπικά μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει ιδιαίτερα υψηλή σε όλη τη χώρα (επίπεδα καύσωνα) και οι μέγιστες τιμές της θα φθάσουν:

α. στα ηπειρωτικά τους 42 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στη Θεσσαλία και τη Στερεά τους 43 με 44 βαθμούς

β. στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, υψηλές θα παραμείνουν οι θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις ελάχιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές πάνω από τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 41 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία 42 με 43 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρό, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα νησιά από 27 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά από 25 έως 42 και κατά τόπους στη δυτική Στερεά έως 43 με 44 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 42 και κατά τόπους στην ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία έως 43 με 44 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 και στην Κρήτη τοπικά έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Κυριακή 1 Αυγούστου

Αίθριος και πολύ ζεστός καιρός σε όλη τη χώρα. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει ιδιαίτερα υψηλή σε όλη τη χώρα (επίπεδα καύσωνα) και οι μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά θα φθάσουν τους 40 με 43 και κατά τόπους τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι στις περισσότερες περιοχές πάνω από 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, εντείνοντας το αίσθημα δυσφορίας.

