Εθνική Τράπεζα: νέος Πρόεδρος ο Γκίκας Χαρδούβελης

Ανανεώθηκε για ακόμη τρία χρόνια, η θητεία του Παύλου Μυλωνά στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ανανέωσε για ακόμη τρία χρόνια τη θητεία του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας, Παύλου Μυλωνά. Επίσης, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή του Γκίκα Χαρδούβελη στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας για τα επόμενα τρία χρόνια και ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρόεδρο του ΔΣ, Κώστα Μιχαηλίδη, για την πολυετή προσφορά και τη σημαντική συμβολή του στο μετασχηματισμό της Εθνικής Τράπεζας.

Ο Π. Μυλωνάς, απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, επισήμανε τη μεγάλη υποστήριξη που παρείχε η Εθνική σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατά την περίοδο της πανδημίας, τόνισε τη θεαματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της και υπογράμμισε την τεράστια πρόοδο που πέτυχε η Εθνική στον ψηφιακό μετασχηματισμό, προσφέροντας σήμερα το καλύτερο πακέτο ψηφιακών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά.

Η σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω του προγράμματος μετασχηματισμού της τράπεζας, τόνισε ακόμη ο κ. Μυλωνάς, καθιστά την Εθνική ισχυρή και έτοιμη σήμερα να πρωταγωνιστήσει στη μεγάλη ευκαιρία που διανοίγεται για την ανάπτυξη της χώρας. Να στηρίξει τις νέες επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και να ενισχύσει, ως η τράπεζα Πρώτης Επιλογής, κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου.

Ανοίγοντας τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Μιχαηλίδης, αφού ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξαιρετική συνεργασία και την πολύτιμη συνεισφορά τους, συνεχάρη τον Π. Μυλωνά και την εκτελεστική του ομάδα για την πρόοδο, την αποτελεσματικότητα και την ηγεσία που επέδειξαν κάτω από δύσκολες συνθήκες αβεβαιότητας.

Ιδιαίτερα, ο κ. Μιχαηλίδης τόνισε ότι είναι πολύ περήφανος για το τι κατάφερε η τράπεζα μέσω του προγράμματος μετασχηματισμού της κατά τα τελευταία τρία χρόνια και πρόσθεσε ότι η Εθνική γίνεται καθημερινά μία καλύτερη τράπεζα για τους πελάτες και τους μετόχους της. Μία τράπεζα που αλλάζει, καινοτομεί και πρωτοπορεί.

Ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαρδούβελης, αμέσως μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης, δήλωσε ότι η Εθνική Τράπεζα, σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, παραμένει το σταθερό σημείο αναφοράς στην εξέλιξη και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Επισήμανε ότι χάρις στη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, τη χρηματοδότηση που προσφέρει το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, η Ελλάδα έχει μια τεράστια ευκαιρία να κάνει το μεγάλο αναπτυξιακό άλμα.

Η Εθνική Τράπεζα, και ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα, συμπλήρωσε, αποκτούν σημαντικό μέρος της ευθύνης, για την πορεία, τους ρυθμούς και την επιτυχία αυτού του εθνικού εγχειρήματος. Τέλος, ο κ. Χαρδούβελης υπογράμμισε ότι η Εθνική αποτελεί πλέον μία ισχυρή τράπεζα της σύγχρονης εποχής και συνεχάρη γι' αυτό όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, τον απερχόμενο πρόεδρο και ιδιαίτερα τον κ. Μυλωνά.

