Καύσωνας: δωρεάν είσοδος σε οργανωμένες παραλίες

Μεταξύ των παραλιών που θα είναι δωρεάν προσβάσιμες στο κοινό, θα είναι οι παραλίες του Αστέρα Βουλιαγμένης και της Ακτής Α' Βούλας.

Με στόχο την προστασία των πολιτών, μικρών και μεγάλων, και για να βρουν ένα καταφύγιο δροσιάς τις ημέρες του καύσωνα, δωρεάν είσοδος θα προσφερθεί για το κοινό το τριήμερο, Σάββατο (31/7), Κυριακή (1/8) και Δευτέρα (2/8) στις οργανωμένες παραλίες της Ακτής Βουλιαγμένης, του Αστέρα Βουλιαγμένης και της Ακτής Α' Βούλας.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, υλοποιείται με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία της Εταιρείας προς τους πολίτες και σε στενή συνεργασία με τις μισθώτριες εταιρείες της στο παράκτιο μέτωπο της Αττικής που στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα της ΕΤΑΔ.

Συγκεκριμένα, οι πύλες εισόδου της Ακτής Βουλιαγμένης, την οποία διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, θα είναι ανοιχτές για το κοινό από τις 08:00 έως τις 21:00. Να σημειωθεί ότι θα εφαρμόζονται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα του ΕΟΔΥ για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού και για το λόγο αυτό κατά την είσοδο του κοινού θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον επιτρεπόμενο αριθμό επισκεπτών στην Ακτή, που δεν μπορεί να υπερβεί τα 2.000 άτομα.

Επίσης, στη διάρκεια του τριημέρου ελεύθερη θα είναι η είσοδος για το κοινό και στις οργανωμένες παραλίες του Αστέρα Βουλιαγμένης και της Α' Ακτής Βούλας, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς περιορισμούς ανά ακτή και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέλευση τους στην κάθε οργανωμένη παραλία ξεχωριστά.

