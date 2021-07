Πολιτική

Δένδιας σε Ακάρ: η Τουρκία χρησιμοποιεί κάθε εργαλείο αποσταθεροποιήσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις παράνομες εξαγγελίες της Τουρκίας για τα Βαρώσια κατά τη συνάντησή του με την ομόλογό του του Λιβάνου.

Μας προκαλεί ανησυχία ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της γειτονικής Τουρκίας, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντησή του με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών και Άμυνας του Λιβάνου Ζέινα Ακάρ (Zeina Akar), η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις παράνομες εξαγγελίες της Τουρκίας για τα Βαρώσια που «αποτελούν την πιο πρόσφατη έκφραση της τουρκικής παραβατικότητας στην περιοχή μας, αντίθετες με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών». «Καθίσταται σαφές πλέον ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί κάθε εργαλείο αποσταθεροποιήσεων», τόνισε, ενώ υπενθύμισε πως ο Λίβανος απέχει ελάχιστα από την Αμμόχωστο. «Στις προσπάθειες αποσταθεροποίησης αντιτάσσουμε τη στάση μας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Μεγάλη σημασία έχει και η UNCLOS, την οποία Ελλάδα και Λίβανος έχουν επικυρώσει», σημείωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Ο υπουργός Εξωτερικών δεν παρέλειψε όμως να εκφράσει «τα ειλικρινά συλλυπητήρια της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού στην τουρκική κυβέρνηση και τον τουρκικό λαό για την απώλεια ζωών στις πυρκαγιές στην περιοχή της Αττάλειας». «Οι λαοί δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους ο ένας στον άλλο, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές», υπογράμμισε και σημείωσε πως επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στον οποίο διαβίβασε, μετά από συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, την ετοιμότητα της Ελλάδας να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί.

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και στη Λιβανέζα ομόλογό του για την απώλεια ζωής στις καταστροφικές πυρκαγιές στο βόρειο Λίβανο και δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει στην κατεύθυνση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. «Για την Ελλάδα η σταθερότητα και η συνοχή του Λιβάνου αποτελεί βασική προτεραιότητα», τόνισε χαρακτηριστικά. «Ο Λίβανος αποτελεί μια πύλη, γειτονική χώρα, τμήμα της άμεσης γειτονιάς μας. Τυχόν περαιτέρω αποσταθαρεποίησή του θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα μας και την ΕΕ». «Θα στηρίζουμε το Λίβανο και στο πλαίσιο της ΕΕ», προσέθεσε ο κ. Δένδιας. «Υπογραμμίσαμε από την αρχή ότι η νέα χρηματοδοτική βοήθεια για Σύρους πρόσφυγες δεν μπορεί να καλύπτει μόνο την Τουρκία, πρέπει να καλύπτει και άλλες χώρες της περιοχής, όπως ο Λίβανος και η Ιορδανία».

Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ελπίδα να αντιμετωπιστούν το γρηγορότερο οι προκλήσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. «Θα ευχόμασταν το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης, που θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποδοχή της εξωτερικής βοήθειας που είναι διαθέσιμη και θα οδηγήσει σε εκλογές το Λίβανο το 2020-2022», σημείωσε. Υπογράμμισε ακόμη τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ομογένεια και στο Πατριαρχείο Αντιοχείας. Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται με την κυβέρνηση και το λαό του Λιβάνου τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της ΕΕ, αλλά και τριμερώς, ενώ πρόσθεσε πως συζητήθηκε η επόμενη τριμερής ανάμεσα στο Λίβανο, την Ελλάδα και την Κύπρο το συντομότερο δυνατό. Όπως υπενθύμισε άλλωστε, η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν βοήθεια πριν από ένα χρόνο μετά την καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού.

Ανέφερε ακόμη πως η Ελλάδα θα συνεισφέρει ένα ποσό στην ενίσχυση του ελληνορθόδοξου νοσοκομείου Άγιος Γεώργιος. Επίσης εξετάστηκε η συνεισφορά της χώρας στην ανοικοδόμηση του υπουργείου Εξωτερικών του Λιβάνου και στις αρχές Σεπτεμβρίου μια ομάδα θα μεταβεί στη Βηρυτό για να συντάξει σχετική μελέτη ανοικοδόμησης, ενώ συζητήθηκε η δυνατότητα της Ελλάδας να ενισχύσει οικονομικά το πανεπιστήμιο Μπάλαμαντ. Σημείωσε ακόμη πως η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση του Λιβάνου την ερχόμενη εβδομάδα.

«Λέγεται πως οι δύσκολοι καιροί είναι εκείνοι που αποκαλύπτουν ποιος είναι ο πραγματικός φίλος», τόνισε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας του Λιβάνου, Ζέινα Ακάρ. «Ο λαός του Λιβάνου δε θα ξεχάσει την άμεση βοήθεια που προσέφερε η Ελλάδα, είτε στον επισιτιστικό τομέα είτε για ανασυγκρότηση και ανακατασκευή». «Ο Λίβανος προσβλέπει στην τριμερή συνάντηση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβρη», προσέθεσε, η κ. Ακάρ.

