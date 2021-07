Οικονομία

Εγνατία Οδός: απαγόρευση κυκλοφορίας σε νταλίκες

Για πόσες ημέρες δε θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων αυτών επιτρέπεται στο δίκτυο της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων.

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ενημερώνει τους επαγγελματίες οδηγούς ότι από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-08-2021 έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16-08-2021 ΔΕΝ θα επιτρέπεται στο δίκτυο της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων η πραγματοποίηση ειδικών διελεύσεων υπέρβαρων/υπερμεγέθων οχημάτων και μηχανημάτων έργων (για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας βάσει του Άρθρου 53 του Κ.Ο.Κ).

Κατά τις παραπάνω ημέρες δεν θα εκδίδονται άδειες ειδικών διελεύσεων από το γραφείο έκδοσης των σχετικών αδειών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." στο e-mail: VPermits@egnatia.gr (τηλ. 2310470460).

