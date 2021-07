Οικονομία

ΕΦΚΑ: Παράταση καταβολών συντάξεων αναπηρίας και προνοιακών παροχών

Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο προστασίας του εισοδήματος των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων εν μέσω υγειονομικής κρίσης.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση 55268/27-7-2021 των υφυπουργών Εργασίας Δόμνας-Μαρίας Μιχαηλίδου και Παναγιώτη Τσακλόγλου παρατείνεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία, που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Επίσης παρατείνεται και η καταβολή όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

