Αφγανιστάν: επίθεση ενόπλων στα γραφεία του ΟΗΕ

Τουλάχιστον ένας φρουρός έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ πολλοί αξιωματικοί τραυματίστηκαν.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δήλωσε σήμερα πως το κύριο κτιριακό συγκρότημά του στο δυτικό Αφγανιστάν δέχθηκε επίθεση από "αντικυβερνητικά στοιχεία" με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας Αφγανός αστυνομικός φρουρός και άλλοι αξιωματικοί να τραυματιστούν.

"Η περιοχή γύρω από τη Χεράτ όπου βρίσκεται το κτιριακό συγκρότημα έγινε μάρτυρας μαχών σήμερα ανάμεσα στους ταλιμπάν και τις κυβερνητικές δυνάμεις", ανέφερε μια ανακοίνωση της Αποστολής Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA).

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως ο ΟΗΕ καταβάλλει επειγόντως προσπάθειες προκειμένου να σχηματίσει πλήρη εικόνα για την επίθεση και βρίσκεται σε επαφή με τα σχετιζόμενα μέρη.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιος έκανε την επίθεση στο κτιριακό συγκρότημα.

