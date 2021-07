Κοινωνία

Έγκλημα στη Δάφνη: Η ζήλεια όπλισε το χέρι του συζύγου

Τι υποστήριξε στην Αστυνομία ο καθ' ομολογία συζυγοκτόνος. Γιατί θεωρεί το έγκλημα υπόθεση τιμής. Η προφητική ανάρτηση γειτόνισσας του ζευγαριού.

Σοκάρει η δολοφονία 31χρονης γυναίκας από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στη Δάφνη, όπου από κοινού μεγάλωναν τον μονάκριβο γιο τους.

Λίγη ώρα αργότερα πήγε στο τμήμα της περιοχής και είπε ότι είχε μαχαιρώσει τη σύζυγό του στη διάρκεια ενός διαπληκτισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος, αλβανικής καταγωγής, είπε πως ζήλευε τη σύζυγό του. Τόνισε δε ότι ήταν θέμα τιμής, καθώς πίστευε ότι τον απατούσε.

Οι αστυνομικοί κράτησαν τον 39χρονο ενώ συνάδελφοί τους έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας στην οδό Λάμπρου Κατσώνη. Όταν μπήκαν στο εσωτερικό είδαν την άτυχη γυναίκα νεκρή μέσα σε μία λίμνη αίματος στο υπνοδωμάτιο.

Σύμφωνα με κάποιους γείτονες υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στο ζευγάρι και μια γειτόνισσα είχε ειδοποιήσει πρόσφατα την Αστυνομία μετά από καβγά και συγκεκριμένα το βράδυ της Κυριακής 11 Ιουλίου.

Η ίδια είχα κάνει μάλιστα και μια προφητική ανάρτηση στο διαδίκτυο τονίζοντας: "Σήμερα βράδυ κάλεσα το 100 για ενδοοικογενειακή βία σε γειτονικό διαμέρισμα που ζει και ανήλικο. Τα κουδούνια αλλάχτηκαν την Παρασκευή και έδωσα το δικό μου φυσικά για να μπουν στην πολυκατοικία. Το περιπολικό ήρθε μετά από 25 λεπτά δεν μπήκαν καν στο κόπο να κατέβουν άνοιξαν απλά τα παράθυρα και έφυγαν!!! Δεν έκανα καταγγελία για πάρτι αγαπημένη ΕΛΑΣ. Όταν την σφάξει θα ενημερώσω πρώτα κανά κανάλι για να σας φωνάξουν».

Το ζευγάρι διατηρούσε ψητοπωλείο σε κοντινή απόσταση από το σπίτι και οι πελάτες τους μόνο καλά λόγια έχουν να πουν για το ζευγάρι, το οποίο ήταν πάντα με το χαμόγελο, όπως λένε.

Σε βάρος του 39χρονου οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

