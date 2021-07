Αθλητικά

Ντούσκος για το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο: ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα! (βίντεο)

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μίλησε αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, για τη «χρυσή κούρσα», αλλά και τον επίπονο δρόμο που διάνυσε μέχρι να φτάσει εκεί.

Ο Στέφανος Ντούσκος σκόρπισε ρίγη συγκίνησης σε όλους τους Έλληνες κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο απλό σκιφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο που έχει κατακτήσει ποτέ Έλληνας αθλητής ή αθλήτρια στην κωπηλασία, στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Γιαννιώτης αθλητής με χρόνο 6:40.45 και μία απίστευτη κούρσα, ο Ντούσκος έκανε και Ολυμπιακό ρεκόρ, καταρρίπτοντας αυτό του Μάχε Ντρίσντεϊλ (6:41.34) από τους Ολυμπιακούς του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη, τόνισε ότι είναι απίστευτα χαρούμενος για το επίτευγμα του κι ακόμα δεν έχει βρει τα κατάλληλα λόγια για να περιγράψει πως αισθάνεται, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν το πίστευα ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα».

Ο Στέφανος Ντούσκος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους παράγοντες του αθλήματος που στάθηκαν στο πλευρό του, αλλά και όλους όσους τον στήριξαν στη δύσκολη και επίπονη προσπάθεια του.

Αναφερόμενος στον αγώνα, υπογράμμισε πως αισθανόταν από την αρχή αουτσάιντερ καθώς οι αντίπαλοι του ήταν μεγάλα ονόματα του αθλήματος με παγκόσμιους τίτλους και ολυμπιακά μετάλλια, αλλά στα τελευταία μέτρα άρχισε να συνειδητοποιεί τι γίνεται κι άρχισε να πιστεύει ότι θα πάρει το χρυσό.

Ερωτηθείς για τον επόμενο στόχο του, είπε «επιτέλους διακοπές» καθώς 2 χρόνια τώρα δεν έκανε τίποτε άλλο παρά προπονήσεις και προετοιμασία, για να συμπληρώσει βέβαια πως ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι το 2014.

