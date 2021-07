Κόσμος

Παρίσι: κινηματογραφική ληστεία με λεία εκατομμυρίων ευρώ

Δυο δράστες λήστεψαν ένα από τα μεγαλύτερα κοσμηματοπωλεία στο κέντρο του Παρισίου και διέφυγαν πεζή!

Δύο άνδρες, οπλισμένοι με πιστόλι Τέιζερ και με δακρυγόνα λήστεψαν ένα κοσμηματοπωλείο της εταιρείας Dinh Van στο κέντρο του Παρισιού και κατόπιν διέφυγαν πεζή, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Η λεία του ενδέχεται να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η ληστεία αυτή είναι η δεύτερη που σημειώνεται μέσα σε λίγες ημέρες στο Παρίσι, μετά από εκείνη στον οίκο Chaumet κοντά στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Η ληστείες κοσμηματοπωλείων δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο για τη γαλλική πρωτεύουσα, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Δύο αστυνομικές πηγές είπαν ότι οι ληστές κρατούσαν ένα Τέιζερ, ένα δακρυγόνο και ένα πιστόλι. Η Dinh Van επιβεβαίωσε ότι στοχοθετήθηκε το κατάστημά της στη συνοικία Μαρέ, αλλά πρόσθεσε ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να πει ποια είναι η αξία των κλοπιμαίων.

«Κατά καιρούς έχουμε ένα κύμα τέτοιων ληστειών», παραδέχτηκε ο Γιοάν Μοράς, ένα στέλεχος του συνδικάτου των αστυνομικών Alliance.

Η ληστεία στο Chaumet έγινε την Τρίτη, από έναν άνδρα που διέφυγε με ηλεκτρικό πατίνι. Η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους και ανέκτησε τα περισσότερα από τα κλεμμένα κοσμήματα, αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.

