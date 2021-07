Πολιτική

Ηρακλής Κωστάρης: αποφυλακίστηκε ο δολοφόνος του Μπακογιάννη

Είχε καταδικαστεί ως μέλος της 17Ν, για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ αυτών και της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη, μαζί με τον Κουφοντίνα.

Αποφυλακίστηκε υπό όρους την Πέμπτη, 29 Ιουλίου, ο Ηρακλής Κωστάρης, μέλος της 17 Νοέμβρη από το 1987 ως την εξάρθρωσή της, το 2002. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και 23 χρόνια - μεταξύ άλλων και για την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Σύμφωνα με την δικογραφία, οι δράστες της δολοφονίας ήταν ο Κωστάρης και ο Κουφοντίνας.

Είχε λάβει μέρος και σε αρκετές άλλες κακουργηματικές ενέργειες της 17Ν - μεταξύ άλλων και σε ληστεία

Ο Κωστάρης, «Χάρης» ή «Τάκης», όπως τον αποκαλούσαν, είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στην Πρέβεζα. Αρχικά είχε τηρήσει σκληρή στάση και δεν απολογήθηκε ενώ στη συνέχεια αρνήθηκε την συμμετοχή του στην 17 Νοέμβρη.

Μάλιστα, στην απολογία του είχε υποστηρίξει ότι ποτέ δεν υιοθέτησε την πρακτική της βίας. «Οποιαδήποτε κοινωνική αλλαγή είναι εφικτή μόνο μέσα από κοινωνικούς αγώνες», είχε πει.

Από το 2017 που συμπλήρωσε τις νόμιμες προϋποθέσεις για ύφ’ όρον απόλυση, είχε υποβάλει σειρά αιτήσεων οι οποίες απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Τα τελευταία χρόνια λάμβανε τις προβλεπόμενες πενθήμερες άδειες και επισκεπτόταν την οικογένεια του, σύμφωνα με το protothema.gr, ενώ έπαιρνε και εκπαιδευτικές άδειες, σπουδάζοντας Πληροφορική.

Πριν από την αποφυλάκισή του, εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικών των φυλακών Κορυδαλλού.

