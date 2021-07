Αθλητικά

ΠΑΟΚ: οι ποδοσφαιριστές που δηλώθηκαν για τους αγώνες με την Μποέμιανς

Ποιους παίκτες θα έχει στη διάθεση του ο Λουτσέσκου στην αναμέτρηση της επόμενης Τρίτης στο Δουβλίνο.

Ο ΠΑΟΚ έστειλε στην UEFA τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με την Μποέμιανς, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ειδικότερα, απέναντι στους Ιρλανδούς, επέλεξε να έχει στη διάθεση του τους Ζ. Ζίβκοβιτς, Πασχαλάκη, Ροντρίγκο, Μπίσεσβαρ, Ολιβέιρα, Κρέσπο, Ελ Καντουρί, Εσίτι, Καγκάβα, Κωνσταντέλια, Κούρτιτς, Βαρέλα, Λύρατζη, Τέιλορ, Μιχαηλίδη, Μιχάι, Μουργκ, Περέιρα, Σβαμπ, Σφιντέρσκι, Τσιγγάρα, Βιεϊρίνια, Α. Ζίβκοβιτς.

Στη λίστα Β δηλώθηκαν οι: Αβεντισιάν, Μπαλωμένος, Γαϊτανίδης, Γιαξής, Γκορντετζιάνι, Γρόσδης, Καλουτσικίδης, Κουλιεράκης, Κούτσιας, Παναγιώτου, Τάχατος, Ταλιχμανίδης, Τσαούσης, Τσοπούρογλου, Τζόλης, Βρακάς.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο ματς με την Μποέμιανς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Δουβλίνο την προσεχή Τρίτη (3/8) και το δεύτερο, στο γήπεδο της Τούμπας, στις 12/8.

