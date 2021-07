Καιρός

Πυροσβεστική: μάχη με δεκάδες πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Για την κατάσβεσή τους επιχείρησαν συνολικά 734 πυροσβέστες με 310 οχήματα, 14 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Σαράντα έξι δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο, σε όλη την Ελλάδα.

Για την κατάσβεσή τους επιχείρησαν συνολικά 734 πυροσβέστες με 310 οχήματα, 14 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Όσον αφορά τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Θυρίου του δήμου Ακτίου - Βόνιτσας είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 24 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ μέχρι τη δύση του ήλιου επιχειρούσαν επίσης, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

