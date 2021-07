Οικονομία

ΕΟΠΥΥ: Με SMS η ενημέρωση των ασφαλισμένων για τον ΑΜΚΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με SMS θα ενημερώνεται στο εξής ο ασφαλισμένος για κάθε πράξη που εκτελείται στον ΑΜΚΑ του.

Μία ακόμα υπηρεσία εντάσσει ο ΕΟΠΥΥ στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) που δίνει στον ασφαλισμένο πρόσβαση στην ενημέρωση για κάθε πράξη που εκτελείται στον ΑΜΚΑ του μέσω μηνύματος που θα λαμβάνει στο κινητό του. Ήδη από τις 9 Ιουλίου ο γιατρός υποχρεούται να δηλώνει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του ασθενούς, ώστε οι ενημερώσεις εκτέλεσης γνωματεύσεων, να φτάνουν στον ενδιαφερόμενο μέσω sms.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος καταχωρήσει ο ίδιος το κινητό του στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ), τότε αυτό θα δηλώνεται αυτόματα, σε κάθε επόμενη έκδοση γνωματεύσεων, ώστε να λαμβάνει ασφαλή πληροφόρηση.

Για τις γνωματεύσεις που απαιτούν έγκριση, όπως οι ειδικές θεραπείες, νοσηλείες κλπ, αυτές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους ιατρούς, στις αρμόδιες επιτροπές ελεγκτών ιατρών, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Με την έκδοση της απόφασης έγκρισης, ο ασφαλισμένος ενημερώνεται αυτόματα, μέσω του ΦΑΥ και η γνωμάτευση γίνεται διαθέσιμη προς εκτέλεση.

Σε περιπτώσεις που προκύπτει αναντιστοιχία στην ορθότητα των ενημερώσεων, δηλαδή εφόσον διαπιστωθεί πράξη η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ο ασφαλισμένος μπορεί να προχωρήσει σε ένσταση μέσω της εφαρμογής Δηλώσεων Εναντίωσης περιγράφοντας το κομμάτι που αμφισβητεί (συνταγογράφηση, επίσκεψη σε ιατρό) και το αίτημα να διαβιβαστεί αυτόματα στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, για την αποκατάσταση του ιατρικού του ιστορικού.

Τέλος υπογραμμίζεται ότι οι παροχές, εκτός συμβεβλημένων παρόχων υγείας, που υποβάλλονται από τους ασφαλισμένους για αποζημίωση ως ατομικά αιτήματα, μέσω του GOV.GR ή των Κ.Ε.Π., επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις ΠΕ.ΔΙ. Με την έκδοση τής εγκριτικής απόφασης, ο ασφαλισμένος ενημερώνεται αυτόματα, μέσω του ΦΑΥ, και τα χρήματα κατατίθενται στον IBAN που έχει δηλώσει. Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μέσω του ΦΑΥ, προσφέρονται στους ασφαλισμένους και τα ανήλικα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους. Κάθε κάτοχος ΑΦΜ δύναται να χρησιμοποιήσει τον ΦΑΥ με προσωπικούς κωδικούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ντούσκος για το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο: ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα! (βίντεο)

Ηράκλειο: χειροπέδες σε… θερμόαιμο για μπαλωθιές

Ηρακλής Κωστάρης: αποφυλακίστηκε ο δολοφόνος του Μπακογιάννη