Υγεία - Περιβάλλον

Γροιλανδία: έλιωσαν 22 γιγατόνοι πάγου σε μια μέρα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως υπολογίζουν οι ειδικοί από το λιώσιμο τους θα μπορούσε να καλυφθεί με νερό, σε ύψος 5 εκατοστών, ολόκληρη η Πολιτεία της Φλόριντα.

Καθώς η κλιματική αλλαγή τροφοδοτεί υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Αρκτική, η Γροιλανδία έχασε την Τετάρτη μια τεράστια ποσότητα πάγου, από το λιώσιμο του οποίου θα μπορούσε να καλυφθεί με νερό, σε ύψος 5 εκατοστών, ολόκληρη η Πολιτεία της Φλόριντα.

Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη απώλεια πάγου για τη Γροιλανδία μέσα σε μία ημέρα από το 1950. Τα δύο προηγούμενα ρεκόρ είχαν καταγραφεί το 2012 και το 2019.

Η ταχεία τήξη του πάγου ήταν το αποτέλεσμα του θερμού αέρα που παγιδεύτηκε πάνω από το νησί της Αρκτικής λόγω μιας αλλαγής στα μοτίβα της κυκλοφορίας του στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τους επιστήμονες που προειδοποιούν ότι μπορεί να χαθεί περισσότερος πάγος.

Μόνο την Τετάρτη έλιωσαν περίπου 22 γιγατόνοι πάγου – με τους 12 να ρέουν στον ωκεανό και τους υπόλοιπους 10 να απορροφώνται από το χιόνι, όπου ενδέχεται να ξαναπαγώσουν, σύμφωνα με τον Ξαβιέ Φετβάις, κλιματολόγο στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, το Βέλγιο.

Η Polar Portal, μια ένωση ερευνητικών ινστιτούτων της Δανίας, περιέγραψε το φαινόμενο σε ανάρτηση στο Twitter κάνοντας λόγο για «μαζική τήξη». Μολονότι ο όγκος πάγου που έλιωσε μέσα σε μία ημέρα ήταν μικρότερος σε σύγκριση με εκείνον του 2019, το φαινόμενο αφορούσε μια μεγαλύτερη περιοχή, εξήγησε.

Τέτοια γεγονότα μπορεί να δημιουργήσουν φαινόμενα ανατροφοδότησης, που οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας και περισσότερη τήξη των πάγων στη Γροιλανδία, εξήγησε ο Μάρκο Τεντέσκο, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Καθώς ο πάγος λιώνει, εκτίθεται από κάτω το έδαφος ή πιο σκουρόχρωμοι πάγοι που απορροφούν μεγαλύτερη ηλιακή ακτινοβολία, αντί να την αντανακλούν πίσω στην ατμόσφαιρα. «Καθιστά πραγματικά πιο ευάλωτη τη Γροιλανδία» πρόσθεσε.

Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι ο λιώσιμο του παγοκαλύμματος της Γροιλανδίας ευθύνεται για περίπου το 25% της ανόδου της στάθμης της θάλασσας τις τελευταίες δεκαετίες.

Εξίσου ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η Αρκτική γενικότερα θερμαίνεται γρηγορότερα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Την Τετάρτη, η θερμοκρασία αέρα στη Γροιλανδία ήταν «ανησυχητική» φτάνοντας μέχρι και τους 23,2 βαθμούς Κελσίου στο Κόνσταμπλ Πιντ, στο ανατολικό τμήμα του νησιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Ντούσκος για το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο: ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα! (βίντεο)

Ηράκλειο: χειροπέδες σε… θερμόαιμο για μπαλωθιές

Ηρακλής Κωστάρης: αποφυλακίστηκε ο δολοφόνος του Μπακογιάννη