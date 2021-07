Τοπικά Νέα

Κορονοϊός – ΠΟΥ: η παραλλαγή Δέλτα είναι μια προειδοποίηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Μαχόμαστε τον ίδιο ιό, αλλά έναν ιό που έχει γίνει πιο ικανός», ανέφερε αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους.

Τα κέρδη που αποκτήθηκαν δύσκολα στον αγώνα κατά της Covid-19 χάνονται, καθώς εξαπλώνεται η μεταδοτικότερη παραλλαγή Δέλτα, αλλά τα εμβόλια που έχει εγκρίνει ο ΠΟΥ παραμένουν αποτελεσματικά απέναντι στην ασθένεια, διαβεβαίωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Τα εγκεκριμένα από τον ΠΟΥ εμβόλια παρέχουν όλα σημαντική προστασία απέναντι στη σοβαρή νόσηση και τη νοσηλεία», τόνισε ο Δρ Μάικ Ράιαν κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Μαχόμαστε τον ίδιο ιό, αλλά έναν ιό που έχει γίνει πιο ικανός», πρόσθεσε.

Η παραλλαγή Δέλτα «είναι μια προειδοποίηση που μας λέει ότι ο ιός εξελίσσεται, αλλά είναι επίσης και μια έκκληση για δράση, να κάνουμε κάτι πριν εμφανιστούν πιο επικίνδυνες παραλλαγές», πρόσθεσε ο Ράιαν, ο οποίος είναι επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ. «Τα ίδια μέτρα που έχουμε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν θα σταματήσουν τον ιό. Σταματούν την παραλλαγή Δέλτα, ιδίως αν προσθέσουμε και τον εμβολιασμό», επέμεινε.

«Κατά μέσο όρο, ένας άνθρωπος που φέρει τον ιό αυτόν θα μολύνει περισσότερους, εκτός και αν τον εμποδίσουμε, συνεχίζοντας να εφαρμόζουμε μέτρα που περιορίζουν τη μετάδοση, όπως την τήρηση των αποστάσεων, τη χρήση μάσκας, την υγιεινή των χεριών, να φροντίζουμε ότι δεν θα περνάμε πάρα πολύ χρόνο σε χώρους με κακό εξαερισμό μαζί με πολλά άτομα και να τηρούμε όλα τα μέτρα που έχουμε αναφέρει τόσες πολλές φορές», συνέχισε.

Ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ανέφερε ότι κατά μέσο όρο, στις πέντε από τις έξι περιοχές που παρακολουθεί ο Οργανισμός, οι μολύνσεις αυξήθηκαν κατά 80% κατά τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες. Στην Αφρική οι νεκροί αυξήθηκαν επίσης κατά 80% την ίδια περίοδο.

Το γεγονός αυτό «δεν αλλάζει τη στρατηγική μας, που συνεχίζει να δουλεύει αλλά θα πρέπει να την εφαρμόσουμε πιο αποτελεσματικά (…) και να στείλουμε περισσότερα εμβόλια», εξήγησε ο Ράιαν. «Δεν υπάρχει μαγική σκόνη, δεν υπάρχει μαγική λύση, η μόνη μαγική σκόνη που έχουμε είναι τα εμβόλια», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα: