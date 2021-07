Κόσμος

Ιταλία: Καύσωνας και πυρκαγιές στον νότο

Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία λόγω μεγάλου κύματος καύσωνα. Φωτές στην ευρύτερη περιοχή του Παλέρμο και της Κατάνης.

Σε επιφυλακή βρίσκεται η ιταλική Πολιτική Προστασία λόγω του μεγάλου κύματος καύσωνα που από το βράδυ της Παρασκευής θα ανεβάσει αισθητά της θερμοκρασίες, κυρίως στον ιταλικό νότο, αλλά όχι μόνον.

Η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να δημιουργήσει προβλήματα στο Παλέρμο και στην Κατάνη της Σικελίας, στη βόρεια πόλη της Τεργέστης, στην Περούτζια της κεντρικής Ιταλίας και στο Μπάρι της Απουλίας. Στις περιοχές αυτές η επιφυλακή είναι ύψιστη, στο “κόκκινο”.

Παράλληλα, σε “πορτοκαλί” επίπεδο επιφυλακής βρίσκονται η Ρώμη, η Φλωρεντία, η Μπολόνια και η Ανκόνα. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το θερμόμετρο μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να αγγίξει τους 47 βαθμούς στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης και τους 46 στην Σικελία και στην ευρύτερη περιοχή του Μπάρι.

Στη Σικελία, την ίδια ώρα, το μεγάλο κύμα ζέστης ευνοεί και το ξέσπασμα πυρκαγιών. Οι πυροσβέστες, η Πολιτική Προστασία και άνδρες της Δασικής Υπηρεσίας τις τελευταίες ώρες επιχειρούν στην περιοχή του Παλέρμο και της Κατάνης.

Στη συνοικία Φόσα Κρέτα της Κατάνης, δεκάδες οικογένειες αναγκάσθηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Σε σειρά μεγάλων δρόμων της πόλης η κυκλοφορία διακόπηκε, ενώ οι φλόγες κατέστρεψαν και την οργανωμένη πλαζ “Λε Καπανίνε”. Οι εστίες, στην Κατάνη και στα περίχωρά της, είναι συνολικά 14.

Για να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας αποφασίστηκε το προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου “Φονταναρόσα” της Κατάνης.

