Καύσωνας – Δημόσιο: για ποιους υπαλλήλους θεωρείται δικαιολογημένη η απουσία από την υπηρεσία

Όσοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να απουσιάζουν από την εργασία τους όσο διαρκεί ο καύσωνας. Μεταξύ αυτών και οι έγκυες.

Δικαιολογημένη θεωρείται για όσες ημέρες διαρκεί ο καύσωνας η μη προσέλευση στην υπηρεσία των υπαλλήλων εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, βάσει σχετικής εγκυκλίου που εξέδωσαν το υπουργείο Εσωτερικών και η γενική γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος αναφέρεται στους εργαζόμενους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Άτομα με χρόνια καρδιολογικά και αναπνευστικά νοσήματα

Καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία

Άτομα με σοβαρά νευρολογικά νοσήματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία.

Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Έγκυες

Παράλληλα, και για όσες ημέρες διαρκεί ο καύσωνας, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού και οι οικείοι προϊστάμενοι δύνανται να επιτρέπουν την πρόωρη αποχώρηση των υπαλλήλων εφόσον κρίνουν ότι υφίσταται θέμα υγείας, αφού προηγουμένως έχουν εκτιμήσει τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, αλλά και τις συνθήκες του τόπου παροχής εργασίας (εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος, κλιματισμός κ.ά.).

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους πολίτες και να μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία τους.

