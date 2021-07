Κόσμος

Βερολίνο: Πυροβολισμοί και μαχαιριές με τραυματίες

Περίεργο, αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας.

Τρεις άνδρες και μία γυναίκα τραυματίστηκαν νωρίτερα απόψε κατά τη διάρκεια βίαιου επεισοδίου στον χώρο στάθμευσης καταστήματος με οικοδομικά υλικά σε κεντρικό σημείο του δυτικού Βερολίνου.

Σύμφωνα με την BILD, τουλάχιστον ένα άτομο αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι, ένα άλλο από πυροβολισμό, ενώ ένα τρίτο άτομο έχει τραυματιστεί στο κεφάλι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ακούστηκε τουλάχιστον ένας πυροβολισμός. Ο δράστης, δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας, διαφεύγει τη σύλληψη, ενώ στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Η BILD και η Berliner Zeitung αναφέρουν ότι το επεισόδιο ξεκίνησε από αντιπαράθεση στον χώρο πάρκινγκ, ενώ, σύμφωνα με το Focus, τα αίτια της διένεξης παραμένουν ασαφή.

