Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: που θα γίνονται δωρεάν rapid test το Σάββατο

Δείτε αναλυτικά όλα τα σημεία στα οποίο κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιούν δωρεάν rapid test σε ΄όλη τη χώρα και σε ποιες ώρες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου του ΕΟΔΥ για covid-19, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test, θα είναι αύριο Σάββατο 31 Ιουλίου, τα εξής:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

2. Δ. Αγ. Αναργύρων, Λ. Δημοκρατίας 61, Αγ. Ανάργυροι, 08:00 -13:00

3. Δ. Γλυφάδας, Πλατεία Λαμπράκη και Μεταξά, Δρόμος Ποιητών, 08:00 -13:00

4. Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 09:00-17:00

5. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, 07:30-20:30

6. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Δημήτριος, 10:30-17:30

7. Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ. Κων/νου 29, Ναύπλιο, 09:00-17:00

8. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00

9. Μεγαλόπολη Αρκαδίας, Πλατεία, 09:00-14:00

10. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30

11. Τράπεζα Αιγίου, Κοινοτικό Γραφείο, Δημοτική 10, 09:00-14:30

12. Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-15:00

13. Λιβαδειά Βοιωτίας, Παλαιό Δημαρχείο, 09:00-14:00

14. Δ. Δράμας, Κέντρο Ενημέρωσης, Πλατεία Ελευθερίας, 08:00-14:00

15. Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306,

08:00-16:00

16. Παλαιά Γέφυρα Χαλκίδας, κάτω από τη στάση των ταξί, 09:00-13:00

17. ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 09:00-17:00

18. Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος, 09:00-17:00

19. Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Εθνικής Αντίστασης, Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00

20. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00

21. Δημοτικό Κτήριο ΔΟΝΑ, Λακκί, Λέρος 10:00-14:00

22. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, Μυρμιδόνων 2, 08:00-15:00

23. Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:00-16:00

24. Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά, 09:00-13:00

25. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00

26. Λουτράκι Κορινθίας, Δημαρχείο, Ιάσονος 1, 08:30-13:30

27. Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 09:00-17:00

28. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 07:00-12:00

29. Κοινοτικό Κατάστημα Ελούντας, 'Αγιος Νικόλαος, Λασίθι, 11:00-15:00

30. ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-16:00

31. Δ. Βόλος, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Τριανταφυλλίδη 74, Βόλος, 09:00-14:00

32. Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 08:00-13:00

33. Κ.Υ. Ξάνθης, Ανδρέου Δημητρίου 1, 10:00-15:00

34. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, Πέλλα, 08:00-16:00

35. Χώρος Εμποροπανήγυρης, Ανδρομάχη Πιερίας, 08:00-13:00

36. 1ο ΚΑΠΗ Κομοτηνής, Φιλίππου 2-4, 09:00-14:00

37. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 08:00-12:30

38. Πλατεία ΟΣΕ, Τρίκαλα, 08:00-10:30

39. Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Λαμία, 09:30-16:30

40. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30

41. Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-14:00

