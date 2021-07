Κόσμος

Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: ξεκληρίστηκε οικογένεια Κούρδων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επταμελής οικογένεια Κούρδων ξεκληρίστηκε από ένοπλους δράστες οι οποίοι στη συνέχεια προσπάθησαν να κάψουν το σπίτι τους!

Επτά άνθρωποι, όλοι τους μέλη της ίδιας οικογένειας Κούρδων, σκοτώθηκαν σήμερα σε μια ένοπλη επίθεση στο σπίτι τους στο Ικόνιο της Τουρκίας, ένα έγκλημα που οι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν ρατσιστικό.

Τα επτά μέλη της οικογένειας Ντεντέογλου σκοτώθηκαν από ένοπλους δράστες οι οποίοι στη συνέχεια προσπάθησαν να κάψουν το σπίτι τους, μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Μέλη αυτής της οικογένειας είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε μια άλλη επίθεση, τον Μάιο, την οποία διέπραξαν οι γείτονές τους που απειλούσαν ότι «δεν θα άφηναν τους Κούρδους να ζήσουν εκεί». Την καταγγελία αυτή έκανε στα μέσα Ιουλίου, στον ενημερωτικό ιστότοπο Gazete Duvar, ένα μέλος αυτής της οικογένειας που σκοτώθηκε σήμερα. Ο άνθρωπος αυτός είχε διαμαρτυρηθεί για την ήπια αντιμετώπιση που είχαν οι δράστες από την αστυνομία και τους δικαστές, τονίζοντας ότι όλοι οι συγγενείς του φοβούνταν για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των θυμάτων, τον Αμπντουραχμάν Καραμπουλούτ, η απελευθέρωση των δραστών της πρώτης επίθεσης τους έδωσε την αίσθηση της ατιμωρησίας. «Είναι μια καταφανώς ρατσιστική επίθεση (…) Η δικαιοσύνη και οι αρχές φέρουν τη δική του ευθύνη σε αυτό που συνέβη», είπε ο Καραμπουλούτ στο τηλεοπτικό κανάλι Arti TV.

«Παρακολουθούσαμε αυτήν την υπόθεση. Το νεότερο μέλος της οικογένειας είχε πει ότι φοβούνταν πολύ» έγραψε στο Twitter η Ερεν Κεσκίν, η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πρόκειται για την δεύτερη φονική επίθεση εναντίον Κούρδων στην περιοχή αυτήν μέσα σε έναν μήνα. Στις 21 Ιουλίου ένας Κούρδος χωρικός δολοφονήθηκε σε ένα κοντινό χωριό. Οι δράστες του είχαν πει νωρίτερα ότι «δεν θέλουν τους Κούρδους», σύμφωνα με δηλώσεις συγγενών του σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η νομαρχία απέρριψε τον ρατσιστικό χαρακτήρα του εγκλήματος, υποστηρίζοντας ότι αφορμή στάθηκε μια διαμάχη όταν το κοπάδι του θύματος μπήκε στα χωράφια ενός άλλου χωριού.

Li Konya bi plansazi qirkirina Kurdan.



Hun di dijminti u nijadperestiya xwe de bifetisin.

Lenet were xemsariya rayedaran!!!#KonyadaKurtKatliam? pic.twitter.com/fQ1IYlsYdD

Ειδήσεις σήμερα:

Ντούσκος για το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο: ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα! (βίντεο)

Έγκλημα στη Δάφνη: Σε διαθεσιμότητα αστυνομικοί που αγνόησαν καταγγελίες

Ηρακλής Κωστάρης: αποφυλακίστηκε ο δολοφόνος του Μπακογιάννη