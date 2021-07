Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Γκολομέεβ: Στον τελικό των 50 μέτρων ελεύθερο (βίντεο)

O Γκολομέεβ τερμάτισε δεύτερος στη δεύτερη ημιτελική σειρά και πέρασε με τον τρίτο χρόνο συνολικά.



Την ιστορική πρόκριση στον τελικό των 50μ. ελεύθερο εξασφάλισε ο Κριστιάν Γκολομέεβ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Με επίδοση 21.60, ο Ελληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερος στη δεύτερη ημιτελική σειρά, πέρασε με τον τρίτο χρόνο συνολικά και αύριο (1/8, 04:30) θα γίνει ο πρώτος κολυμβητής από τη χώρα μας που θα αγωνιστεί σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων εκτός των δύο διοργανώσεων της Αθήνας, διεκδικώντας με αξιώσεις ένα μετάλλιο.

Ο Γκολομέεβ κολύμπησε δίπλα στο αδιαφιλονίκητο φαβορί του αγωνίσματος, τον Αμερικανό Κάλεμπ Ντρέσελ, ο οποίος ήταν λίγο κουρασμένος μετά την κούρσα του (και το παγκόσμιο ρεκόρ) στα 100μ. πεταλούδα και έκανε το μέτριο -για τις δυνατότητές του- 21.42. Ακόμη κι έτσι, ο Ντρέσελ ήταν ο ταχύτερος των ημιτελικών, με δεύτερο τον Γάλλο Ολυμπονίκη του Λονδίνου και «ασημένιο» στο Ρίο Φλοράν Μανοντού, που αγωνίστηκε στην πρώτη σειρά και έκανε 21.53. Ο Γκολομέεβ ισοφάρισε την καλύτερη φετινή του επίδοση με 21.60, αλλά μπορεί να πάει ακόμη πιο γρήγορα στον τελικό, αφού το ρεκόρ του είναι 21.44 από το 2018.

Τον ίδιο χρόνο με τον Έλληνα πρωταθλητή έκανε ο Βραζιλιάνος Μπρούνο Φράτους, με τον οποίο ο Γκολομέεβ είχε μοιραστεί το 2019 το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γκουανγκζού. Στην οκτάδα μπήκαν και οι άλλοι αθλητές που θεωρούνταν διεκδικητές μεταλλίων, όπως ο -απρόβλεπτος- Βρετανός Μπεν Πράουντ και ο δεύτερος Αμερικανός Μάικλ Αντριου, ενώ έμεινε εκτός (ένατος) ο Ρώσος Κλιμέντ Κολεσνίκοφ.

Η οκτάδα του τελικού στα 50μ. ελεύθερο ανδρών:

Κάλεμπ Ντρέσελ (ΗΠΑ) 21.42

Φλοράν Μανοντού (Γαλλία) 21.53

Κριστιάν Γκολομέεβ (ΕΛΛΑΔΑ) 21.60

Μπρούνο Φράτους (Βραζιλία) 21.60

Μπεν Πράουντ (Μ. Βρετανία) 21.67

Μάικλ Αντριου (ΗΠΑ) 21.67

Λορέντζο Τζατσέρι (Ιταλία) 21.75

Τομ Ντε Μπουρ (Ολλανδία) 21.78

