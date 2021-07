Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Καραλής στον τελικό του επί κοντώ (βίντεο)

Αντίθετα με τον Καραλή ο Κώστας Φιλιππίδης δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του επί κοντώ.



Μία πρόκριση και έναν αποκλεισμό είχαμε για τη χώρα μας στα προκριματικά του επί κοντώ ανδρών κατά την 2η ημέρα των αγώνων στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο Εμμανουήλ Καραλής στο Α΄ γκρουπ με 5.75μ πήρε την πρόκριση για τον τελικό του αγωνίσματος, αφού κατετάγη 8ος στο σύνολο στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση. Αρχικά υπερέβη τα 5.30 και τα 5.50 με την πρώτη προσπάθεια και με την 2η τα 5.65 και 5.75 και σε ηλικία 22 ετών πανηγύρισε την συμμετοχή του στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αντίθετα, ο έμπειρος Κώστας Φιλιππίδης δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του επί κοντώ. Ο Έλληνας πρωταθλητής μετείχε στο Β΄ γκρουπ και με καλύτερο άλμα στα 5.50μ στη 2η προσπάθειά του (είχε υπερβεί με την πρώτη τα 5.30μ) δεν κατάφερε να περάσει τα 5.65μ και αποκλείστηκε από τον τελικό (το όριο ήταν 5.80μ). Αυτή ήταν η τρίτη συμμετοχή του Φιλιππίδη σε διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων. Στο σύνολο, ο Φιλιππίδης κατετάγη στην 22η θέση.

Την πρόκριση πήραν σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος, μεταξύ των οποίων οι Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία), Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) και ο κάτοχος του τίτλου Τιάγκο Μπραζ (Βραζιλία) με 5.75μ, ενώ εκτός έμεινε ο Πολωνός Πάβελ Βοϊτσεχόφσκι με 5.30.

Στον τελικό προκρίθηκαν συνολικά 14 αθλητές, που είναι οι εξής:

Μπο Κάντα Λίτα Μπάερε (Γερμανία) 5.75μ Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.75μ Άρμαν Ντουπλάντις (Σουηδία) 5.75μ Κέισι Λάιτφουτ (ΗΠΑ) 5.75μ Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 5.75μ Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) 5.75μ Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.75μ Τιάγκο Μπραζ (Βραζιλία) 5.75μ Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5.75μ Έρνεστ Τζον Ομπιένα (Φιλιππίνες) 5.75μ Πιότρ Λίσεκ (Πολωνία) 5.75μ Χάρι Κόπελ (Βρετανία) 5.65μ Ερσού Σασμά (Τουρκία) 5.65μ Όλεγκ Ζέρνικελ (Γερμανία) 5.65μ

