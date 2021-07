Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα: “Ο πόλεμος άλλαξε”, η προειδοποίηση από τον CDC

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παραλλαγή Δέλτα του νέου κορονοϊού είναι το ίδιο μεταδοτική με την ανεμοβλογιά. Όσοι μολύνονται φαίνεται να την μεταδίδουν είτε είναι εμβολιασμένοι είτε όχι.



Η παραλλαγή Δέλτα του νέου κορονοϊού είναι το ίδιο μεταδοτική με την ανεμοβλογιά, πιθανότατα μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερες μορφές ασθένειας από προηγούμενες παραλλαγές του SARS-CoV-2 και όσοι μολύνονται με αυτή φαίνεται να την μεταδίδουν είτε είναι εμβολιασμένοι είτε όχι.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε ένα εσωτερικό έγγραφο των αμερικανικών Κέντρων Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC), στο οποίο καταγράφονται προτάσεις να δοθεί στο κοινό ένα σαφέστερο μήνυμα, να γίνουν υποχρεωτικοί οι εμβολιασμοί για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και να επιστρέψει η καθολική χρήση μάσκας.

Τα ευρήματα, που βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες, συμπεριλαμβάνονται σε μια παρουσίαση που κυκλοφορεί εσωτερικά στα CDC, τον κύριο οργανισμό υγείας των ΗΠΑ. Το έγγραφο που έφερε αρχικά στο φως της δημοσιότητας η Washington Post, και η αυθεντικότητα του επιβεβαιώθηκε από τα CDC, συνοδεύτεται από μια προειδοποίηση προς τους αρμοδίους: «Ο πόλεμος άλλαξε».

Με τίτλο «Βελτίωση των τρόπων επικοινωνίας σχετικά με την σημαντική ανακάλυψη των εμβολίων και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων», το έγγραφο υπογραμμίζει ότι το στέλεχος Δέλτα απαιτεί μια νέα προσέγγιση ώστε να βοηθηθεί το κοινό να κατανοήσει τον κίνδυνο - συμπεριλαμβανομένου του να καταστεί σαφές ότι οι ανεμβολίαστοι έχουν πάνω από 10 φορές περισσότερες πιθανότητες από τους εμβολιασμένους να νοσήσουν βαριά ή να πεθάνουν.

Η Ροσέλ Ουαλένσκι, διευθύντρια των CDC βασίστηκε στα δεδομένα της παρουσίασης για να συστήσει εκ νέου, για δύο ημέρες, τη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους για εμβολιασμένους ανθρώπους σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Η παρουσίαση βασίζεται κυρίως σε μια ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Προβινστάουν της Μασαχουσέτης, όπου εντοπίστηκαν σχεδόν 900 κρούσματα της Covid-19 μετά από εορταστικές εκδηλώσεις της εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου, παρόλο που τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων στην εκδήλωση ήταν εμβολιασμένα.

Ωστόσο, δεν υπήρχε «καμία διαφορά» στο ιικό φορτίο των εμβολιασμένων και των μη εμβολιασμένων ατόμων, σύμφωνα με την παρουσίαση των CDC, η οποία φαίνεται να υποδηλώνει τον ίδιο βαθμό μεταδοτικότητας του ιού ανεξάρτητα από την κατάσταση του εμβολιασμού.

Αντίθετα, υπήρξαν λίγες νοσηλείες (επτά μέχρι σήμερα) και κανένας θάνατος που να σχετίζεται με αυτή την εστία, σύμφωνα με τον τοπικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Masslive.com. Αυτή η παρακολούθηση «είναι ο κύριος παράγοντας για την αλλαγή των συστάσεων των CDC» για τη χρήση μάσκας, εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σελίν Γκάουντερ, ειδικός σε μολυσματικές ασθένειες στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης: «Δεν αφορά την προστασία των εμβολιασμένων που, αν μολυνθούν, θα εμφανίσουν ήπια συμπτώματα ή καθόλου συμπτώματα, αλλά γιατί βλέπουμε ότι μπορεί να μολύνουν άλλα άτομα».

Εμβολιαστικές εκστρατείες

Η Τζένιφερ Νούζο, επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, προσθέτει ότι πρέπει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση στο Προβινστάουν έγινε σε μια τοποθεσία όπου η μετάδοση στην κοινότητα ήταν χαμηλή. Συνεπώς, η νέα σύσταση των υγειονομικών αρχών για τη χρήση μάσκας δεν θα είχε εφαρμοστεί.

«Επιπλέον, οι πληροφορίες σχετικά με αυτή την εκδήλωση υποδηλώνουν ότι η έκθεση (στον ιό) ήταν πιθανό να συνέβη σε μέρη όπως μπαρ ή πάρτι σε σπίτια, όπου η χρήση μάσκας ήταν απίθανο να εφαρμοζόταν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Επιπλέον, τα έγγραφα των CDC δείχνουν ότι οι μολύνσεις των εμβολιασμένων δεν είναι τόσο σπάνιες όσο προηγουμένως πιστευόταν με «35.000 συμπτωματικές λοιμώξεις ανά εβδομάδα στα 162 εκατομμύρια εμβολιασμένους Αμερικανούς».

Με βάση διεθνείς μελέτες, τα CDC κρίνουν ότι η Covid ήταν αρχικά περίπου το ίδιο μεταδοτική όσο τη γρίπη, αλλά εξελίχθηκε σε συγκρίσιμα μεταδοτική με την ανεμοβλογιά - ένα άτομο μολυσμένο με την παραλλαγή Δέλτα την μεταδίδει σε οκτώ άλλα άτομα κατά μέσο όρο - λιγότερο ακόμη από όσο η ιλαρά. Τα δεδομένα από τον Καναδά, τη Σιγκαπούρη και τη Σκωτία δείχνουν ότι θα μπορούσε να είναι πιο επικίνδυνη, με περισσότερες νοσηλείες και θανάτους.

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων ποικίλλει, αλλά στην παρουσίασή τους, τα CDC εκτιμούν ότι ο κίνδυνος θανάτου ή σοβαρής ασθένειας διαιρείται με δέκα με τον εμβολιασμό και ο κίνδυνος μόλυνσης κατά τουλάχιστον τρία, που σημαίνει ότι τα εμβόλια είναι 90% αποτελεσματικά έναντι σοβαρών μορφών ασθενειών και 67% κατά λοιμώξεων.

Για τους ειδικούς, τα εμβόλια παραμένουν επομένως η λύση στην κρίση υγείας. Τα προληπτικά μέτρα που συστήνονται στο εσωτερικό έγγραφο των CDC περιλαμβάνουν να καταστούν υποχρεωτικοί οι εμβολιασμού για τους επαγγελματίες υγείας για την προστασία των ευάλωτων και η επιστροφή στην καθολική χρήση μάσκας προσώπου.

Η εκστρατεία εμβολιασμού στις ΗΠΑ έχει εξασθενήσει, αλλά ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μισό εκατομμύριο άνθρωποι έλαβαν την πρώτη δόση ενός εμβολίου χθες Παρασκευή, ο μεγαλύτερος αριθμός μετά την 1η Ιουλίου. Λίγο λιγότερο από το 50% του συνολικού πληθυσμού είναι πλέον πλήρως εμβολιασμένο.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στο Περού: Δεκάδες τραυματίες και ζημιές (εικόνες)

Ολυμπιακοί Αγώνες - Γκολομέεβ: Στον τελικό των 50 μέτρων ελεύθερο (βίντεο)

ΕΟΔΥ: που θα γίνονται δωρεάν rapid test το Σάββατο