Άρμιν Λάσετ: Ο επίδοξος διάδοχος της Μέρκελ παραδέχθηκε λογοκλοπή

Ο Άρμιν Λάσετ ζήτησε συγγνώμη, τονίζοντας ότι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι για τον ίδιο ιδιαίτερα σημαντικό.

Ο υποψήφιος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για την Καγκελαρία 'Αρμιν Λάσετ παραδέχθηκε ότι εκτεταμένα αποσπάσματα του βιβλίου που έγραψε το 2009 ήταν προϊόν λογοκλοπής. Ζήτησε μάλιστα συγγνώμη, τονίζοντας ότι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι για τον ίδιο ιδιαίτερα σημαντικό.

«Το βιβλίο μου "Die Austiegserpublik", περιέχει ξεκάθαρα λάθη για τα οποία είμαι υπεύθυνος εγώ. Θα ήθελα να ζητήσω ευθέως συγγνώμη, διότι η φροντίδα κατά τη σύνταξη κειμένων και ο σεβασμός των πνευματικών δικαιωμάτων είναι για μένα ζήτημα σεβασμού προς τους άλλους συγγραφείς», δήλωσε ο κ. Λάσετ που έγραψε το βιβλίο όταν ακόμη ήταν υπουργός για θέματα Ενσωμάτωσης στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, όπου σήμερα είναι Πρωθυπουργός. Τόνισε μάλιστα ότι έχει ήδη ζητήσει να ελεγχθεί εκ νέου όλο το βιβλίο του.

Η υπόθεση λογοκλοπής ήρθε στο φως νωρίτερα σήμερα, όταν ο ειδικός ερευνητής Μάρτιν Χάιντινγκσφέλντερ ανάρτησε στο Twitter απόσπασμα από το βιβλίο του κ. Λάσετ και μαζί απόσπασμα από έργο του Κάρστεν Βαϊτσενέγκερ, ειδικού σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Ο κ. Χάιντινγκσφέλντερ δήλωσε ακόμη ότι απέστειλε στον 'Αρμιν Λάσετ ερωτηματολόγιο, στο οποίο ο υποψήφιος Καγκελάριος απάντησε άμεσα. Δήλωσε μάλιστα ότι ο ίδιος δεν βλέπει λόγο να συνεχίσει να ερευνά το βιβλίο, αφού ο υποσχέθηκε να το κάνει ο κ. Λάσετ.

