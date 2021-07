Κόσμος

Σομαλία: Νεκροί ποδοσφαιριστές σε βομβιστική επίθεση (βίντεο)

Τέσσερις ποδοσφαιριστές σκοτώθηκαν από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο λεωφορείο τους.



Τέσσερις ποδοσφαιριστές σκοτώθηκαν σήμερα στη νοτιοδυτική Σομαλία από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο λεωφορείο τους, σύμφωνα με την αστυνομία αυτής της ασταθούς χώρας, στο Κέρας της Αφρικής.

Δέκα παίκτες της ομάδας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Τζούμπαλαντ, μιας από τις Πολιτείες της Σομαλίας που συνορεύει με την Κένυα, πήγαιναν στο στάδιο της πόλης Κισμάγιο για έναν αγώνα, ανέφεραν η αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες. Όλοι τους είχαν επιβιβαστεί στο λεωφορείο που θα τους μετέφερε, όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

«Διεξάγεται έρευνα, αλλά πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί μέσα στο λεωφορείο», είπε ο Μοχάμεντ Σαντίκ, αξιωματικός της αστυνομίας.

JUST IN : Video of Kismayo Explosion Hits Minibus carrying a local football team #Somalia pic.twitter.com/54CWKK6MwE — DalsanTV (@DalsanTv) July 30, 2021

Τέσσερις ποδοσφαιριστές σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν. «Είδα το λεωφορείο να φλέγεται», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Σαΐντ Αντάν. Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Η Τζούμπαλαντ είναι η πρώτη Πολιτεία από την οποία ξεκίνησε, χθες Πέμπτη, η μακρά εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων στη Γερουσία και το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Το τζιχαντιστικό κίνημα Σεμπάμπ, που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, έχει απειλήσει ότι θα επιχειρήσει να διαταράξει τη διαδικασία αυτή, η οποία πρόκειται να διαρκέσει πολλούς μήνες και θα ολοκληρωθεί με τις προεδρικές εκλογές, στις 10 Οκτωβρίου.

??? ??? ???? ???? ?????? Waa muqaalkii Qaraxii galabta ka dhacay Magaalada kismaayo.

Gaarigaas aad ujeedaan waxaa saaraan dhalinyaro keliya oo ciyaartoy kubadeed ah,waxey galabsaden bal sheega?

Dalkaan waa dal dhalintiisa laga dabar jarayo.Alle ha unaxaristo pic.twitter.com/9hJmbATIla — Abdiaziz Mo'alim Omar (@abdiaziz_alim) July 30, 2021

Η κυβέρνηση του Μογκαντίσου ελέγχει μόνο ένα μέρος της χώρας, με τη βοήθεια των περίπου 20.000 ανδρών της ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης (Amisom), που ενεργεί με εντολή του ΟΗΕ και εκδίωξε τους Σεμπάμπ από την πρωτεύουσα το 2011.

