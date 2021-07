Υγεία - Περιβάλλον

Μεταλλάξεις κορονοϊού - Βασιλακόπουλος: “Καμπανάκι” για τους ανεμβολίαστους νέους

Πως πολλαπλασιάζεται ο ιός και πως δημιουργούνται οι νέες μεταλλάξεις. Τι είπε για τους νέους.



«Καμπανάκι» για τους ανεμβολίαστους νέους χτύπησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με τους πίνακες του ΕΟΔΥ, έχουν χάσει τη ζωή τους από κορονοϊό 2 ασθενείς ηλικίας από 10 έως 39 ετών και 7 ακόμη είναι διασωληνωμένοι. Συνολικά από την αρχή της πανδημίας έχουν πεθάνει 91 άτομα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Ο καθηγητής έθεσε και μια άλλη παράμετρο, λέγοντας ότι καθώς ο ιός θα πολλαπλασιάζεται στα παιδάκια ή στους ανεμβολίαστους ενήλικες θα αθροίζει μεταλλάξεις κάποιες από τις οποίες θα επιλέγονται και θα δημιουργούνται πιο μεταδοτικά στελέχη.

«Είδατε τώρα φτιάχτηκε το Δελτα, μετά θα φτιαχτεί ένα άλλο. Άρα είμαστε σε έναν αγώνα ανάμεσα σε εμάς με τα εμβόλια και τη φυσική ανοσία και στον ιό. Ποιος θα προλάβει πιο γρήγορα και πρέπει να προλάβουμε εμείς γιατί έχουμε τα εργαλεία», τόνισε ο κ. Βασιλακόπουλος.



Τρίτη δόση: Από το φθινόπωρο σε ειδικές κατηγορίες

Για το ενδεχόμενο να χρειαστεί τρίτη δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού η καθηγήτρια επιδημιολογίας Ντόρα Ψαλτοπούλου, τόνισε ότι τα δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα περιοδικά δείχνουν ότι οι άνω των 70 και 80 ετών χάνουν τα εξουδετερωτικά αντισώματα ενώ επαναληπτική δόση φαίνεται πως θα χρειαστούν κατηγορίες ασθενών όπως ανοσοκατεσταλμένοι, με παχυσαρκία, κακοήθειες και άλλα.

Η κ. Ψαλτοπούλου πρόσθεσε ότι αναμένονται παραπάνω δημοσιεύσεις και έγκριση από τους αρμόδιους φορείς «ώστε θεωρώ από το φθινόπωρο και σε ειδικές κατηγορίες να δίνεται αυτή η τρίτη δόση».

Πηγή: skai.gr

