Ολυμπιακοί Αγώνες – Ιακωβίδης: Ανακοίνωσε με δάκρυα την αποχώρηση του από την Άρση Βαρών

Ξέσπασε ο Θοδωρής Ιακωβίδης, μετά την ολοκλήρωση του αγωνίσματός του, στην κατηγορία των 96 κιλών στην Άρση Βαρών.



O Θοδωρής Ιακωβίδης ξέσπασε μετά την ολοκλήρωση του αγωνίσματός του, στην κατηγορία των 96 κιλών στην Άρση Βαρών στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, μιλώντας με λυγμούς είπε ότι αποχωρεί από το άθλημα:



«Δεν κλαίω επειδή δεν πήγα (φαινομενικά) καλά. Κλαίω επειδή τελείωσε όλο αυτό. Δυστυχώς δεν μπορώ να αποδώσω στο 100% και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και να κάνω προπόνηση και να μπορώ να αποδίδω αυτά που αρμόζει να αποδίδω σε αυτή τη σημαία που φοράω».



Τέλος ευχαρίστησε τους ανθρώπους που ήταν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια και τον στήριξαν, υπογραμμίζοντας πως ήταν το κίνητρο του για να συνεχίζει να μάχεται τα τελευταία χρόνια.

