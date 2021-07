Παράξενα

Καιρός - Βραζιλία: Χιόνισε μετά από 64 χρόνια

Κύμα ψύχους άνευ προηγουμένου σαρώνει την Βραζιλία.

Χιονιάς σαρώνει την Βραζιλία, καθώς ντύθηκε στα λευκά έπειτα από 64 χρόνια.

Το σφοδρό κύμα ψύχους έχει χτυπήσει κυρίως τα νότια τμήματα της χωράς, με τη μετεωρολογική υπηρεσία Climatempo να καταγράφει χιονοπτώσεις ή χιονόνερο σε τουλάχιστον 43 πόλεις.

Σύμφωνα με το μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Βραζιλίας οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου και ίσως σχηματιστεί πάγος στις πολιτείες του Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ, του Σάο Πάολο, του Μίνας Ζεράις και του Γκόιας.

«Είμαι 62 ετών και ουδέποτε είδα χιόνι στη ζωή μου», δήλωσε ο οδηγός φορτηγού Ιοντόρ Γκονκάλβες Μάρκες από το Καμπάρα ντο Σουλ στο τηλεοπτικό δίκτυο Globo. «Είναι απερίγραπτο να βλέπεις την ομορφιά της Φύσης», πρόσθεσε.

Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και το κύμα ψύχους ώθησαν, στο μεταξύ, άστεγους Βραζιλιάνους να αναζητήσουν καταφύγιο και ζεστό φαγητό σε ειδικές δομές.

