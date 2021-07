Κοινωνία

Έξοδος αδειούχων: Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και εντατικοί έλεγχοι (εικόνες)

Επί ποδός οι λιμενικές Αρχές στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί μέχρι και το τέλος της σεζόν.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού με τις λιμενικές αρχές στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να βρίσκονται επί ποδός, όχι μόνο για την διευκόλυνση τους αλλά και για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος από το λιμάνι του Πειραιά χθες Παρασκευή 30/7, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 27 δρομολόγια με 24.776 επιβάτες και 5.420 επιβατικά αυτοκίνητα.

Από το λιμάνι του Λαυρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά δέκα δρομολόγια στα οποία επέβαιναν 2.992 επιβάτες και 831 αυτοκίνητα.

Επίσης από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 16 δρομολόγια με 7.325 επιβάτες και 1803 επιβατικά οχήματα.

Τα στελέχη του λιμενικού συνέδραμαν στην διευκόλυνση της μετάβασης των εκδρομέων αλλά κυρίως πραγματοποιούσαν εκτεταμένους ελέγχους για το αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και τα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά της διασποράς της covid-19.

Οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί μέχρι και το τέλος της σεζόν τονίζουν στελέχη του λιμενικού, καλώντας τους ταξιδιώτες να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα, καθώς σε άλλη περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση τους.

