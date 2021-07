Κοινωνία

Καύσωνας: “Καμίνι” η χώρα με 44 βαθμούς - Ανεβαίνει κι άλλο από Δευτέρα

Συνθήκες καύσωνα και σήμερα με έντονο αίσθημα δυσφορίας στα αστικά κέντρα. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας τη νέα εβδομάδα.

:Συνθήκες καύσωνα με μέγιστες θερμοκρασίες στους 42-44 βαθμούς Κελσίου και έντονο αίσθημα δυσφορίας στα αστικά κέντρα, προβλέπεται και για σήμερα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ίδιες θερμοκρασίες αναμένονται και την Κυριακή 01/08, ενώ περαιτέρω αισθητή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία τη νέα εβδομάδα

Καθώς το κύμα καύσωνα επιμένει, ιδιαίτερα θερμά καθίστανται τα αστικά κέντρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, τόσο λόγω της μεγάλης θερμοχωρητικότητας των υλικών όσο και λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. Οι υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες οδηγούν στην αύξηση του αισθήματος δυσφορίας, προκαλώντας δυσμενείς συνθήκες για τους κατοίκους. Ας σημειώθεί ότι οι ελάχιστες θερμοκρασίες την Κυριακή 01/08 εντός του αστικού ιστού της Αθήνας αναμένεται να κυμανθούν στους 30-32 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά, σήμερα το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμανθεί, στη Βόρεια Ελλάδα από 16 έως 40-42 βαθμούς, στην Ήπειρο από 19 έως 42-43, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 έως 42-44 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 41, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 22 έως 40 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 42 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς και στα πελάγη από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε συνθήκες καύσωνα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 41-42 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται συνθήκες καύσωνα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς.

