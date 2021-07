Κοινωνία

Δημήτρης Κουφοντίνας: Αίτημα αποφυλάκισης από τον “Λουκά” της 17Ν

Αίτημα για αποφυλάκιση κατέθεσε ο καταδικασμένος για τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη.



Αίτημα για αποφυλάκιση κατέθεσε ο καταδικασμένος για τη συμμετοχή του ως βασικό στέλεχος στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, Δημήτρης Κουφοντίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης Κουφοντίνας θεμελιώνει το δικαίωμα υποβολής σχετικού αιτήματος, καθώς συμπληρώνει 19 χρόνια έκτισης της ποινής του.

Στις αρχές του έτους ο «Λουκάς» της 17Ν είχε ξεκινήσει απεργία πείνας, ζητώντας να ακυρωθεί η μεταγωγή του στις φυλακές Δομοκού, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επίσης, πως τον περασμένο Μάρτιο απορρίφθηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Λαμίας, αίτημα για διακοπή της έκτισης της ποινής του, λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Εν τω μεταξύ, αποφυλακίστηκε υπό όρους την Πέμπτη, 29 Ιουλίου, ο Ηρακλής Κωστάρης, μέλος της 17 Νοέμβρη από το 1987 ως την εξάρθρωσή της, το 2002. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και 23 χρόνια - μεταξύ άλλων και για την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Σύμφωνα με την δικογραφία, οι δράστες της δολοφονίας ήταν ο Κωστάρης και ο Κουφοντίνας.

Ο Ηρακλής Κωστάρης, είχε λάβει μέρος και σε αρκετές άλλες κακουργηματικές ενέργειες της 17Ν - μεταξύ άλλων και σε ληστεία.

