Πολιτική

Κορονοϊός – Χαρδαλιάς: Η Μύκονος θα ξανακλείσει αν χρειαστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τοπικά μέτρα σε νησιά με νέες συρροές του ιού, προειδοποίησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ενώ χαρακτήρισε πρωτόγνωρη την κατάσταση στην Ίο.



Με τοπικά μέτρα τύπου Μυκόνου σε νησιά με νέες συρροές του ιού, προειδοποίησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Εάν (…) δούμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει, ότι έχουμε συνεχώς νέες συρροές, ότι δεν μπορούμε να στεγανοποιήσουμε τις υπάρχουσες, προφανώς θα χρειαστεί να πάρουμε μέτρα. Είναι κάτι που το απευχόμαστε, μέτρα σαν αυτά που πήραμε στη Μύκονο πριν από λίγες ημέρες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ειδικά για την Ίο ανέφερε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει και είναι πρωτόγνωρη ειδικά στις νέες ηλικίες, ωστόσο πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει τους ελέγχους και όχι να λάβει περιοριστικά μέτρα.

«Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ο ιός καλπάζει», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση επιχειρηματία της Ίου πως η κατάσταση είναι καλή και όλοι εμβολιασμένοι.

Ζήτησε να γίνει αντιληπτό ότι το θέμα δεν βρίσκεται στο γηγενή πληθυσμό, καθώς η μεγάλη αύξηση στα νησιά αυτά, προέρχεται από την κατηγορία των κρουσμάτων που σχετίζονται με την εργασία στους χώρους εστίασης και διασκέδασης.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας είπε ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες εφαρμόζουν τα μέτρα αλλά οι λίγοι που δεν εφαρμόζουν τα μέτρα κάνουν τη διαφορά.

Για τη Μύκονο σχολίασε ότι έκλεισε μετά από 8 ημέρες καθώς οι νέες συρροές σταμάτησαν αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα ξανακλείσει, μια εξέλιξη που απεύχεται η πολιτεία. Σχετικά με την αστυνόμευση ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι δεν μπορεί να βρίσκεται ένας αστυνομικός σε κάθε μπαρ και κλαμπ 24 ώρες το 24ωρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας: “Καμίνι” η χώρα με 44 βαθμούς - Ανεβαίνει κι άλλο από Δευτέρα

Πτώμα σε βαρέλι στο Ρέθυμνο: Το μυστήριο περιπλέκεται

Καιρός - Βραζιλία: Χιόνισε μετά από 64 χρόνια