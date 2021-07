Πολιτική

ΝΔ: Στην παιδόπολη “Αγία Βαρβάρα” στελέχη του κόμματος (εικόνες)

Παρέδωσαν είδη ρουχισμού για τα φιλοξενούμενα κορίτσια της δομής στο πλαίσιο της εθελοντικής πρωτοβουλίας της ΝΔ «Νοιαζόμαστε».



Την παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» επισκέφθηκε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στεργίου. Μαζί με στελέχη του κόμματος παρέδωσαν είδη ρουχισμού για τα φιλοξενούμενα κορίτσια της δομής στο πλαίσιο της εθελοντικής πρωτοβουλίας του κόμματος «Νοιαζόμαστε».

Η δομή αποτελεί παράρτημα του Κέντρου Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ» που εποπτεύεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και φιλοξενεί σήμερα 25 κορίτσια, ηλικίας 12 ετών και άνω, που έχουν ανάγκη ασφαλούς περιβάλλοντος, κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης.

Η υπεύθυνη της δομής κ. Γερονικολού μαζί με δύο από τις φιλοξενούμενες ξενάγησαν τα στελέχη της ΝΔ στους χώρους και τους ενημέρωσαν για την οργάνωση και τις υπηρεσίες της παιδόπολης αλλά και το πρόγραμμα εθελοντισμού που λειτουργεί στη μονάδα.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν οι γραμματείς Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού Πίστη Κρυσταλλίδου, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Νάτσιου, Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων Βικεντία Συροπούλου και η Συντονίστρια Λίνα Ευσταθίου.

