Άγιαξ: Νεκρός ο Νόα Γκέσερ σε τροχαίο μαζί με τον αδερφό του

Πέθανε νεαρός ποδοσφαιριστής του Άγιαξ σε αυτοκινητιστικό μαζί με τον αδερφό του.

Στο πένθος βυθίστηκε ο Άγιαξ και το ολλανδικό ποδόσφαιρο από τον θάνατο του Νόα Γκέσερ. Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής της ομάδας νέων του «Αίαντα» έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην περιοχή Ίσελστεϊν..

Το τραγικό περιστατικό έγινε το βράδυ της Παρασκευής (30.07.2021) και όπως αναφέρεται από τα Μέσα στην Ολλανδία, στο αυτοκίνητο επέβαινε ο νεαρός παίκτης του Άγιαξ αλλά και ο αδερφός του. Και οι δυο έχασαν τη ζωή τους.

Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. ?????

