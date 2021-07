Κοινωνία

Έγκλημα στην Δάφνη: Στον εισαγγελέα ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 31χρονης (εικόνες)

Η ζήλια του "όπλισε" το χέρι. Οι μαρτυρίες που "καίνε" τον 39χρονο. Σε διαθεσιμότητα αστυνομικοί που αγνόησαν καταγγελίες.



Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου ο 39χρονος που δολοφόνησε τη γυναίκα του στη Δάφνη και στη συνέχεια παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος, αλβανικής καταγωγής, είπε πως ζήλευε τη σύζυγό του. Τόνισε δε ότι ήταν θέμα τιμής, καθώς πίστευε ότι τον απατούσε.

Οι αστυνομικοί κράτησαν τον 39χρονο ενώ συνάδελφοί τους έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας στην οδό Λάμπρου Κατσώνη. Όταν μπήκαν στο εσωτερικό είδαν την άτυχη γυναίκα νεκρή μέσα σε μία λίμνη αίματος στο υπνοδωμάτιο.

Σύμφωνα με κάποιους γείτονες υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στο ζευγάρι και μια γειτόνισσα είχε ειδοποιήσει πρόσφατα την Αστυνομία μετά από καβγά και συγκεκριμένα το βράδυ της Κυριακής 11 Ιουλίου.

Η ίδια είχα κάνει μάλιστα και μια προφητική ανάρτηση στο διαδίκτυο τονίζοντας: "Σήμερα βράδυ κάλεσα το 100 για ενδοοικογενειακή βία σε γειτονικό διαμέρισμα που ζει και ανήλικο. Τα κουδούνια αλλάχτηκαν την Παρασκευή και έδωσα το δικό μου φυσικά για να μπουν στην πολυκατοικία. Το περιπολικό ήρθε μετά από 25 λεπτά δεν μπήκαν καν στο κόπο να κατέβουν άνοιξαν απλά τα παράθυρα και έφυγαν!!! Δεν έκανα καταγγελία για πάρτι αγαπημένη ΕΛΑΣ. Όταν την σφάξει θα ενημερώσω πρώτα κανά κανάλι για να σας φωνάξουν».

Σε διαθεσιμότητα αστυνομικοί που αγνόησαν καταγγελίες

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δύο αστυνομικοί που αγνόησαν τις καταγγελίες γυναίκας για ενδοοικογενειακή βία στο σπίτι όπου σημειώθηκε το φονικό στη Δάφνη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

"Οι αστυνομικοί είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν το καθήκον τους, και πράγματι στη συντριπτική πλειονότητά τους το εκτελούν με ευσυνειδησία και αυταπάρνηση, κάτω από όλες τις συνθήκες, μέρα και νύχτα, οποτεδήποτε οι πολίτες χρειάζονται τη συνδρομή τους. Για όσους αστυνομικούς δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, δεν υπάρχει θέση στην Ελληνική Αστυνομία. Σχετικά με τις καταγγελίες για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Δάφνη σημειώνονται τα ακόλουθα:

Από την αρχική διερεύνηση των καταγγελιών προκύπτει η βασιμότητα αυτών και ήδη με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στο περιπολικό που έφθασε στο σημείο, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα καθώς δεν ανταποκρίθηκαν στα δέοντα. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, που με βάση τις οδηγίες που είχαν δοθεί από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, το σήμα ήταν υψηλής προτεραιότητας. Παράλληλα, διεξάγεται περαιτέρω έρευνα.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει συστήσει ειδική υπηρεσία Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας και έχουν δοθεί από την πρώτη στιγμή σαφείς οδηγίες και εντολές για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών. Θα επαναλάβουμε ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί φαινόμενο-όνειδος για τις σύγχρονες κοινωνίες και για την εξάλειψή του θα χρειαστεί η συστράτευση όλων μας".

