ΚΙΝΑΛ: Αυξήσεις σε βασικά προϊόντα εξανεμίζουν την αύξηση-κοροϊδία των 13 ευρώ

Το Κίνημα Αλλαγής ζητά να ξεκινήσουν τώρα οι αναγκαίοι έλεγχοι.

Κύμα αυξήσεων σε βασικά προϊόντα και στο ηλεκτρικό ρεύμα πλήττει τα νοικοκυριά, «εξανεμίζοντας σε χρόνο μηδέν, την αύξηση-κοροϊδία των 13 ευρώ μικτά το μήνα», «ενώ η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές σφυρίζουν αδιάφορα» σημειώνει το Κίνημα Αλλαγής, σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου.

Το ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «τα προβλήματα με το πετρέλαιο, δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν πρόσχημα για φαινόμενα αισχροκέρδειας και εναρμονισμένες πρακτικές στην αγορά» και ζητά να ξεκινήσουν τώρα οι αναγκαίοι έλεγχοι.

