Σάκης Τανιμανίδης: Η τρυφερή φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του

Ο Σάκης Τανιμανίδης κοινοποίησε μια φωτογραφία, στην οποία είναι ξαπλωμένος και η μία από τις δυο κορούλες του κοιμάται στην αγκαλιά του.



Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα διανύουν την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους, αφού πριν από λίγο καιρό έγιναν γονείς για πρώτη φορά.



Η σύζυγος του παρουσιαστή του ΑΝΤ1 έφερε στον κόσμο δύο υγιέστατα κοριτσάκια και όπως είναι λογικό το ζευγάρι από τότε βιώνει την απόλυτη ευτυχία.



Μάλιστα, ο Σάκης Τανιμανίδης έκανε μια πολύ τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο παρουσιαστής κοινοποίησε μια φωτογραφία, στην οποία είναι ξαπλωμένος και η μία από τις δυο κορούλες του κοιμάται στην αγκαλιά του.

