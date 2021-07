Οικονομία

Γεραπετρίτης: Μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο τον πολίτη

Άρθρο του υπουργού Επικρατείας για τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες περιλαμβάνει το εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων με την ονομασία "Ελλάδα μπροστά".



Στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες περιλαμβάνει το εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων με την ονομασία "Ελλάδα μπροστά", το οποίο έχει ήδη δημοσιοποιηθεί αναφέρεται σε άρθρο του στην σημερινή έκδοση της εφημερίδας τα "Νέα" ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Στο επίπεδο του κράτους, το επόμενο βήμα είναι η κάθετη οργάνωση, που περιλαμβάνει τοπική αυτοδιοίκηση και αποκέντρωση», τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Γεραπετρίτης: «Στο επίπεδο της κοινωνίας, συνεκτικό σχέδιο για την ίση μεταχείριση και την ισότητα ευκαιριών όλων των πολιτών, ενώ επισπεύδεται η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑΜΕΑ. Στο επίπεδο της παιδείας, έρχεται η νέα δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αναδιοργάνωση του ΔΟΑΤΑΠ με σκοπό να αναδειχθεί η αυτονομία και η εξωστρέφεια των πανεπιστημίων μας και να επιταχυνθεί η διαδικασία αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τίτλων του εξωτερικού. Στο επίπεδο της υγείας θα εδραιωθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνολικής φροντίδας από την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα μέχρι την αποκατάσταση. Στο επίπεδο της δικαιοσύνης θα έλθουν σημαντικές εκσυγχρονιστικές δομές και θα τροποποιηθούν σταδιακά οι κώδικες ποινικής και πολιτικής δικονομίας, ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργιών» και προσθέτει και τονίζει: «Όλες οι τομές έχουν ως κοινό παρανομαστή τον πολίτη».

Ο υπουργός Επικρατείας, καταλήγοντας, σημειώνει ότι «σύμμαχος θα είναι οι σημαντικοί πόροι ύψους 77 δισ. ευρώ που θα έρθουν στην πατρίδα μας τα επόμενα χρόνια» και επισημαίνει: «Το πιο σημαντικό είναι, όμως, ότι για πρώτη φορά οι πόροι αυτοί δεν θα αναλωθούν σε εφήμερα ωφελήματα για την εξυπηρέτηση πελατειακών δικτύων αλλά εξ ολοκλήρου σε δράσεις με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την παρούσα και τις επόμενες γενιές».

