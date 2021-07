Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τένις: Ο Τζόκοβιτς εκτός βάθρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τζόκοβιτς ηττήθηκε στο μικρό τελικό του μονού ανδρών από τον Μπούστα. Ο Σέρβος σταρ αποσύρθηκε από τον τελικό του μεικτού διπλού.



Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε και το χάλκινο μετάλλιο, καθώς ηττήθηκε στο μικρό τελικό του μονού ανδρών στο Ολυμπιακό τουρνουά τένις στο Τόκιο από τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα με 2-1 σετ.



Ο Σέρβος σταρ, Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και του ταμπλό, ηττήθηκε στο πρώτο σετ με 6-4, ενώ στο δεύτερο επικράτησε δύσκολα με 7-6 στα τάι μπρέικ. Στο καταληκτικό σετ ο 30χρονος Ισπανός, Νο 11 στον κόσμο, επικράτησε με 6-3 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, μετά από αγώνα που κράτησε πάνω από δυόμισι ώρες.

Ο Τζόκοβιτς αποσύρθηκε από τον τελικό του μεικτού διπλού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα μείνει για τρίτη διαδοχική διοργάνωση χωρίς μετάλλιο, καθώς αποσύρθηκε από τον τελικό του μεικτού διπλού.

Ο Σέρβος σταρ, Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και του ταμπλό, τραυματίστηκε στον ώμο στο ματς κόντρα στον Μπούστα και αποσύρθηκε από τον τελικό, όπου μαζί με την Νίνα Στογιάνοβιτς επρόκειτο ν' αντιμετωπίσουν σήμερα το δίδυμο από την Αυστραλία.

Ετσι οι Ασλεϊ Μπάρτι, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη γυναικών, και Τζον Πιρς κατέκτησαν, χωρίς αγώνα, το χάλκινο μετάλλιο. Να σημειωθεί πως ο Τζόκοβιτς είχε κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου το 2008, αλλά στις επόμενες τρεις Ολυμπιάδες δεν μπόρεσε να διακριθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τεντόγλου: Προκρίθηκε στον τελικό με ένα άλμα

Καύσωνας: “Καμίνι” η χώρα με 44 βαθμούς - Ανεβαίνει κι άλλο από Δευτέρα