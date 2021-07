Κόσμος

Φωτιές: Καίγεται η Σικελία, κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Πάνω από εκατόν εξήντα πυρκαγιές κατακαίνε το νησί της Σικελίας. Υπόνοιες για εμπρησμούς.

Πάνω από εκατόν εξήντα πυρκαγιές κατακαίνε, από χθες το απόγευμα, το νησί της Σικελίας. Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, ένα μεγάλο μέρος είναι αποτέλεσμα εμπρησμών.

Στην ευρύτερη περιοχή της Κατάνης οι επιχειρήσεις των πυροσβεστών ξεπέρασαν τις εκατόν εβδομήντα. Υπάρχουν, όμως, πύρινα μέτωπα και έξω από τις πόλεις Έννα, Νότο, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Μεσσίνα και στις Συρακούσες.«Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες», μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Ο περιφερειάρχης της Σικελίας Νέλο Μουζουμέτσι έφτασε να δηλώσει ότι «οι εμπρηστές, στο εξής, θα έπρεπε να καταδικάζονται σε ισόβια».

Μόνο στην πόλη της Κατάνης, το τελευταίο εικοσιτετράωρο ξέσπασαν δεκαέξι πυρκαγιές και σχεδόν διακόσιοι άνθρωποι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η φωτιά κατέστρεψε και γνωστές παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και αυτό δείχνει ότι πιθανώς υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα, ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Συνολικά, στην Κάτω Ιταλία (κυρίως στην Σικελία και στην Απουλία) από χθες οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν οκτακόσιες επιχειρήσεις για κατάσβεση πυρκαγιών.

