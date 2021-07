Κόσμος

Ουγγαρία: Κινητοποίηση νοσηλευτών με αίτηση την αύξηση των μισθών τους

Εκατοντάδες νοσηλευτές και νοσηλεύτριες συγκεντρώθηκαν στη Βουδαπέστη σήμερα αξιώνοντας καλύτερους μισθούς.

Περισσότεροι από 1000 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες συγκεντρώθηκαν στη Βουδαπέστη σήμερα αξιώνοντας καλύτερους μισθούς, στον απόηχο μιας έρευνας που κατέδειξε πως πολλοί από αυτούς σκέφτονται να εγκαταλείψουν την Ουγγαρία προς αναζήτηση υψηλότερων απολαβών σε άλλες χώρες, ασκώντας πιέσεις σε ένα υγειονομικό σύστημα αντιμέτωπο ήδη με ελλείψεις προσωπικού.

Φορώντας λευκά μπλουζάκια και κρατώντας λευκά μπαλόνια, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία της Βουδαπέστης. Εκατοντάδες από αυτούς είχαν έρθει από άλλες περιοχές της χώρας και είχαν ταξιδέψει για ώρες προκειμένου να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

«Θα μπορούσε να υπάρξει ένα τεράστιο κύμα παραιτήσεων από το νοσηλευτικό προσωπικό, όταν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, λόγω της πανδημίας, αρθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Ζόλταν Μπάλογκ, πρόεδρος του ουγγρικού Επιμελητηρίου Επαγγελματιών Υγείας.

Περίπου 400-500 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες φεύγουν από την Ουγγαρία κάθε χρόνο, εξήγησε ο Μπάλογκ και, σύμφωνα με μια διαδικτυακή έρευνα που διεξήγαγε το επιμελητήριο τον περασμένο μήνα, πάνω από 1000 νοσοκόμοι και νοσοκόμες σκέφτονται να εγκαταλείψουν την Ουγγαρία.

«Βρισκόμαστε μεταξύ των επαγγελματιών που πάντα τους ξεχνάνε, όταν οι μισθοί αυξάνονται», λέει η Ιμπόλια Πίντερ Γκαλ, η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια για περισσότερα από τριάντα χρόνια.

Η ίδια φροντίζει ασθενείς COVID-19 σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας από τον Μάρτιο του 2020. Της είχαν υποσχεθεί αύξηση του μισθού της για την υψηλού κινδύνου εργασία της, ωστόσο δεν έχει ακόμη λάβει τίποτα.

Το Επιμελητήριο προσκάλεσε τον υπουργό Ανθρωπίνων Πόρων Μίκλος Κάσλερ στη διαμαρτυρία. Εκείνος δεν παρέστη, όμως έστειλε μια επιστολή με την οποία ευχαριστούσε το νοσηλευτικό προσωπικό για τη δουλειά του.

Το κυριότερο αίτημα των νοσηλευτών είναι μια αύξηση του μισθού τους, αναλογική με την πρόσφατη αύξηση των απολαβών των γιατρών.

