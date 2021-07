Κοινωνία

Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου: έκλεισε λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα

Κλειστή είναι η μία κατεύθυνση μέσω της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου. Οι οδηγίες των Αρχών.

Κλειστή είναι η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, στην κατεύθυνση προς την Πάτρα λόγω της μεγάλης φωτιάς στην Αχαΐα.

Οι οδηγοί με κατεύθυνση προς την Αθήνα παρακαλούνται να χρησιμοποιούν την Εθνική Οδό Ναυπάκτου - Ιτέας.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση κοντά στη Ζήρια Αιγιάλειας. έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις ενώ η φορά των ανέμων υπάρχει κίνδυνος να την κατευθύνει προς το χωριό, αναφέρει το patrastimes.gr

Σύμφωνα με την πυροσβεστική έχουν κινητοποιηθεί 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 33 οχήματα, πέντε αεροσκάφη, ανάμεσά τους και το θηριώδες ρωσικό Beriev και δύο ελικόπτερα.

Εχουν δοθεί εντολές εκκένωσης τεσσάρων οικισμών καθώς οι φλόγες φτάνουν στα πρώτα σπίτια στις Καμάρες.

Η γ.γ Πολιτικής Προστασίας έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των οικισμών Ζήρια, Καμάρες και Λαμπίρι, να εκκενώσουν άμεσα προς Αίγιο.

Σε ετοιμότητα δύο νοσοκομεία

Με εντολή του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια έχουν τεθεί σε επιφυλακή τα Νοσοκομεία Αιγίου και Πανεπιστημιακό Ρίου, καθώς και το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρίσκεται και στην παραλία Λαμπίρι, για να συνδράμει εάν χρειαστεί, καθώς εκεί βρίσκονται πλωτά του Λιμενικού Σώματος για απομάκρυνση πολιτών μέσω θαλάσσης.

Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί το πανεπιστημιακο νοσοκομείο της Πάτρας και το νοσοκομείο του Αιγίου, όπως και το ΕΚΑΒ, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Ζήριας

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στις δύο εθνικές οδούς Πατρών - Κορίνθου

Από το ύψος του Δρεπάνου, έως τον Λόγγο έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην νέα εθνική οδό Πατρών - Κορίνθου, ενώ στην παλαιά εθνική οδό, έχει διακοπεί από το Δρεπανο έως τα Σελιανιτικα.

Σκάφη του λιμενικού βρίσκονται σε ετοιμότητα στην παραλία Καμαρών και Άκολης για να μεταφέρουν άτομα δια θαλάσσης εαν χρειαστεί. Οι καμπάνες στο χωριό Ζήρια χτυπούν για την εκκένωση.

Επιχείρηση έχει στηθεί για την εκκένωση παιδικής κατασκήνωσης στο Λαμπίρι. Τα παιδιά επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία και μεταφέρονται στην Πάτρα, σε ασφαλές σημείο, συνοδεία περιπολικών. Πυρκαγιά είχε ξεσπάσει στην περιοχή και την προηγούμενη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το thebest.gr, η φωτιά πλησιάζει τα πρώτα σπίτια στις Καμάρες ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στη θέση Άγιος Νικόλαος υπάρχει ηλικιωμένη γυναίκα που έχει εγκλωβιστεί και γίνονται προσπάθειες να απομακρυνθεί από το σημείο. Επίσης, η αστυνομία κλείνει την παλαιά εθνική οδό και την Ολυμπία Οδό στο ύψος της Ζήριας.

Πληροφορίες, εικόνες, βίντεο: patrastimes.gr, tempo24.news, flamis.gr

