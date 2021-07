Κόσμος

Οι φωτιές στην Τουρκία από δορυφόρο (εικόνες)

Δραματικές εικόνες από τη φλεγόμενη Τουρκία, που μετρά νεκρούς και καταστροφές.

Σε τέσσερις ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών που έχασαν τη ζωή τους από τις δεκάδες πυρκαγιές στην Τουρκία.

Πρόκειται για τέσσερις πυροσβέστες που χάθηκαν ενώ έδιναν μάχη με τις φλόγες που έχουν κατακάψει ολόκληρες δασικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές στην επαρχία της Αττάλειας, κατά κύριο λόγο.

Στην τελευταία ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Ερντογάν, είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές σε 14 σημεία έξι επαρχιών στα παράλια της νότιας Τουρκίας.

Συνολικά 57 εστίες που εκδηλώθηκαν μετά από ακραία υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, από την Τετάρτη, έχουν τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Τουρκίας.

Τούρκοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν Κούρδους αλλά και Έλληνες ότι προκάλεσαν τις φωτιές λόγω εμπρησμών.

