Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Δείτε αναλυτικά πόσα κρούσματα εντοπίστηκαν ανά περιοχή τις τελευταίες 24 ώρες.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, το απόγευμα του Σαββάτου, 2760 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν στη χώρα μας, το τελευταίο 24ωρο.

Και σήμερα, «πρωταθλήτρια» στα κρούσματα η Αττική, όπου καταγράφηκαν 948. Ανησυχία στην Κρήτη, όπου συνολικά τα κρούσματα και στους 4 νομούς είναι 347.

Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 258 κρούσματα, ενώ ενδεικτικό της διασποράς, είναι ότι σε 39 περιοχές της χώρας ο αριθμός των κρουσμάτων είναι διψήφιος.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ:

