Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: ξανά έγκυος η σύζυγος του Κάρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση της στο Instagram και η αποκάλυψη για την αποβολή στις αρχές του έτους.

Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η σύζυγος του πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, Κάρι, όπως αποκάλυψε η ίδια.

Το πρώτο παιδί του ζεύγους, ο Γουίλφρεντ, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2020.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, η 33χρονη Κάρι σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε ότι αισθάνεται «απίστευτα ευλογημένη» αλλά και «πολύ αγχωμένη» που είναι ξανά έγκυος. Αποκάλυψε επίσης ότι στις αρχές του έτους απέβαλε, γεγονός που την λύπησε βαθύτατα.

Το ζεύγος, που παντρεύτηκε σε μυστική τελετή τον Μάιο, αναμένει τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του τον Δεκέμβριο. Εκτός από τον μικρό Γουίλφρεντ, ο Μπόρις Τζόνσον έχει τουλάχιστον άλλα πέντε παιδιά από προηγούμενους γάμους και σχέσεις του.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιαξ: Νεκρός ο Νόα Γκέσερ σε τροχαίο μαζί με τον αδερφό του

Κορονοϊός – Χαρδαλιάς: Η Μύκονος θα ξανακλείσει αν χρειαστεί

Σάκης Τανιμανίδης: Η τρυφερή φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του