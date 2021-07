Αθλητικά

Θοδωρής Ιακωβίδης: “Συγγνώμη” από τον Πύρρο Δήμα

Ο κορυφαίος αρσιβαρίστας και τέως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών απολογήθηκε προς τον αθλητή που συγκλόνισε με τη δήλωσή του

Θέση στο ζήτημα που προέκυψε μετά τις δηλώσεις του Θοδωρή Ιακωβίδη, μόλις τελείωσε την προσπάθεια του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, πήρε ο Πύρρος Δήμας. Ο κορυφαίος Έλληνας αρσιβαρίστας κι ένας από τους σπουδαιότερους Ελληνες Ολυμπιονίκες, διετέλεσε πρόεδρος της ομοσπονδίας άρσης βαρών, ενώ σήμερα, κατέχει την θέση του γενικού γραμματέα.

Και με αυτήν την ιδιότητα, αλλά και ως ο άνθρωπος που γνωρίζει άριστα το άθλημα, ο εκ των προπονητών στην Ολυμπιακή ομάδα άρσης βαρών των ΗΠΑ, τοποθετήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την εξής ανάρτηση:

«Είμαι μέρος του ελληνικού αθλητισμού και αναλαμβάνω τις ευθύνες που μου αναλογούν για τα δάκρυα του Θοδωρή Ιακωβίδη στο Τόκυο. Μπορώ να σας αναλύσω την κατάσταση στην ΕΟΑΒ από το 2004 και μετά για να βγάλετε οι ίδιοι τα συμπεράσματα σας.

Από τα Ολυμπιακά Ακίνητα που έμειναν αναξιοποίητα στην ντροπή του 2008, από την οικονομική κρίση στην πολιτική στοχοποίηση του 2015. Πιστεύω πως η ιστορία του Θοδωρή είναι με έναν τρόπο αυτή η ιστορία των δυσκολιών που περάσαμε τα 10 τελευταία χρόνια. Τα λάθη μου αρκετά, αλλά όποιος προσπαθεί κάνει και λάθη. Οι ευθύνες μου μεγάλες. Τώρα ακόμα μεγαλύτερες. Με συγχωρείς Θοδωρή. Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Για τον Ιακωβίδη και κάθε Ιακωβίδη»...

