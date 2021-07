Κόσμος

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: Ευχαριστίες στις ΗΠΑ για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Ιδιαίτερες ευχαριστίες του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Τις θερμές του ευχαριστίες προς τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 'Αντονι Μπλίνκεν, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για την πρόσκληση που απηύθυνε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς την τουρκική κυβέρνηση για άμεση επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο οποίος διακόνησε και ως ηγούμενος την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος Χάλκης στην οποία είναι εγκατεστημένη η σχολή, διεθνοποιώντας, μάλιστα, το όλο θέμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνει ότι «πενήντα χρόνια μετά το κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής, μια απόφαση επαναλειτουργίας της θα είναι ουσιαστική για την ετοιμότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τη θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, στη δήλωσή του, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης λειτούργησε για 127 χρόνια και το κλείσιμό της στέρησε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο τη δυνατότητα να εκπαιδεύει και να καταρτίζει τους ορθόδοξους κληρικούς στην έδρα του.

