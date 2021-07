Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στηρίζει τον Θοδωρή Ιακωβίδη

Με μια απλή κίνηση και χωρίς καθόλου λόγια ο πρωταθλητής του ΝΒΑ έδειξε και πάλι το ήθος του.

Πολλές ήταν οι αντιδράσεις μετά τη σημερινή σπαρακτική εξομολόγηση του Θοδωρή Ιακωβίδη, ο οποίος ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την άρση βαρών.

Εκτός από τον Πύρρο Δήμα, που έσπευσε να αναλάβει ευθύνες για την κατάσταση στην άρση βαρών, δημιουργήθηκε εξ αρχής κύμα συμπαράστασης στον Έλληνα πρωταθλητή, μέσω αναρτήσεων στα social media και κυρίως στο instagram.

Έτσι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα με το Κύπελλο του ΝΒΑ, ανέβασε ένα story στο instagram με θέμα τον Θοδωρή Ιακωβίδη.

Χωρίς λόγια, αλλά μόνο με τα σήματα της προσευχής και των ευχαριστιών, ο πρωταθλητής του ΝΒΑ – με τους εκατομμύρια followers στο Instagram- συμπαραστάθηκε στον αρσιβαρίστα και την άτυπη καμπάνια υπέρ του που βρίσκεται σε εξέλιξη.

