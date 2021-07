Οικονομία

ΚΕΑΟ: αυξήθηκαν τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία

Η πλειονότητα των οφειλετών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το φράγμα των 38 δισ. ευρώ έσπασε το χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία που έχει συσσωρευτεί στο ΚΕΑΟ. Στη β’ τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών διαπιστώνεται ότι το συνολικό χρέος ανήλθε στα 38,005 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 251.395.259 ευρώ μέσα σε ένα μόλις τρίμηνο.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία του ΚΕΑΟ, ξεχωρίζει ότι η πλειονότητα των οφειλετών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (553.773), οι οποίοι χρωστούν συνολικά 12,72 δισ. ευρώ. Όμως πολύ λιγότεροι οφειλέτες - επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στο πρώην ΙΚΑ (486.342) έχουν συσσωρεύσει πολύ μεγαλύτερο χρέος (20,47 δισ. ευρώ).

Σχεδόν οκτώ στους δέκα οφειλέτες χρωστούν ποσά έως 15.000 έκαστος, άρα έχουν σχετικά μικρό χρέος, που όμως δεν έχει καταστεί εφικτό να αποπληρώσουν. Μεγάλος μέρος του χρέους (5,7 δισ. ευρώ ή 15,16%) έχει συγκεντρωθεί σε 82.190 οφειλέτες, που χρωστούν 50.000 - 100.000 ευρώ ο καθένας.

9,28 δισ. ευρώ από μεγαλοοφειλέτες

Τη «θλιβερή πρωτιά» όμως στο χρέος την κατέχουν και πάλι οι μεγαλοοφειλέτες, δηλαδή όσοι χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ. Συνολικά αυτή η πολύ «ειδική» κατηγορία έχει συσσωρεύσει χρέος ύψους 9,28 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το 1/4 του συνολικού χρέους (24,42%) έχει συγκεντρωθεί σε μόλις 2.218 οφειλέτες (0,11%).

Πιο αναλυτικά, η έκθεση του β’ τριμήνου του τρέχοντος έτους για το ΚΕΑΟ δείχνει τα εξής:

Στο τέλος Ιουνίου οι ενεργές ρυθμίσεις έφτασαν τις 484.531 για οφειλές άνω των 4,2 δισ. ευρώ.

Οι εισπράξεις κατά το τρέχον έτος έχουν φτάσει τα 450.756.123 ευρώ. Αν συνυπολογιστεί ότι το 2020, χρονιά πανδημίας, εισπράχθηκαν 1,12 δισ. ευρώ, καθίσταται σαφές ότι πρέπει να καταβληθεί υπερπροσπάθεια κατά το β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους για να μην υποχωρήσουν τα έσοδα σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Η καλύτερη χρονιά σε επίπεδο εσόδων ήταν το 2019, καθώς τότε εισπράχθηκαν περισσότερα από 1,47 δισ. ευρώ.

Από τις συνολικές εισπράξεις το 60,35% προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Ειδικά για το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 76%! Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από τα 227.300.921 ευρώ, που εισπράχθηκαν το διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2021, τα 173.224.080 ευρώ προήλθαν από οφειλέτες που είχαν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Από το σύνολο των εισπράξεων το 80,86% προέρχεται από το πρώην ΙΚΑ. Ειδικά για το β’ τρίμηνο όμως εισπράχθηκαν 130.742.163 ευρώ από οφειλέτες του πρώην ΙΚΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 57,52% του συνόλου των εισπράξεων το ίδιο διάστημα.

Το 79,19% των οφειλετών ή 1.546.775 οφειλέτες έχουν χρέος έως 15.000 ευρώ έκαστος.

Το 88,75% των οφειλετών (1.733.689), έχουν χρέος έως 30.000 ευρώ έκαστος.

Το 15,16% του συνολικού χρέους, δηλαδή πάνω από 5,7 δισ. ευρώ, έχει συσσωρευτεί σε 82.190 οφειλέτες με χρέη από 50.000 έως 100.000 ευρώ.

Κατά το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους εισπράχθηκαν από το ΚΕΑΟ 227.300.921 ευρώ. Συνολικά, από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΑΟ έχουν εισπραχθεί περισσότερα από 7,28 δισ. ευρώ.

Μόνο το β’ τρίμηνο εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ 19.568 οφειλέτες με χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, συνολικού ύψους 70,58 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αύξηση του χρέους που έχει εγγραφεί στο ΚΕΑΟ οφείλεται στην πολύ μεγάλη αύξηση που κατέγραψαν τα πρόσθετα τέλη (361.826.294 ευρώ). Αντίθετα, οι συνολικές κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 110.431.035 ευρώ.

Από το σύνολο του χρέους, το 75,17%, ή 28,56 δισ. ευρώ, έχει προκύψει πριν από το 2009, άρα είναι πριν από την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε 690.833 οφειλέτες.

Αντίθετα, το υπόλοιπο 24,83%, ή 9,43 δισ. ευρώ, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν από το 2010 και μετά, από σχεδόν διπλάσιους οφειλέτες (1.262.524 άτομα).

Η διαδικασία ατομικών ειδοποιήσεων από το ΚΕΑΟ προς τους οφειλέτες είχε ανασταλεί, λόγω πανδημίας, για όλο το α’ πεντάμηνο του τρέχοντος έτους. Μόνο τον Ιούνιο, που υπήρξε η επανεκκίνηση της διαδικασίας, εστάλησαν 9.769 ατομικές ειδοποιήσεις.

